"Кисточка" – это не для рисования: как правильно называть украинский школьные принадлежности

Школьная жизнь – это неотделимая часть нашего детства

Школа — важный этап в жизни каждого человека, а школьные принадлежности сопровождают нас на протяжении многих лет. Важно, чтобы мы использовали украинский язык не только на уроках, но и в повседневном общении, в частности называя привычные вещи их украинскими именами.

Часто мы привыкли к русизмам, перешедшим в наш лексикон. Когда мы говорим о школьных принадлежностях, кое-где употребляем русские слова, такие как "тетрадь", "карандаш", "кисточка", "краски", "мел". Но ведь мы живем в Украине с прекрасным украинским языком, который можем и должны использовать.

Тетрадь — тетрадь

Слово "тетрадь" – это калька с русского, которая в свою очередь имеет греческие корни. Однако украинское слово для обозначения этого предмета — зошит. Поэтому, когда вы просите ребенка взять "тетрадь", лучше употребляйте "зошит".

Карандаш – олівець

Вместо слова "карандаш", которое также имеет русское происхождение, следует использовать слово олівець. Это старинное украинское слово, которое, вероятно, происходит от "олово", ведь первые карандаши изготовляли с использованием этого материала. Поэтому в следующий раз, когда вы будете искать что-то, чтобы сделать рисунок или написать заметку, берите в руку олівець.

Кисточка — пензлик

"Кисточка" — это опять же русизм. Правильный украинский вариант этого слова — пензлик. Пензлик используется для рисования, покраски и даже для каллиграфии.

Краски — фарби

"Краски" в украинском языке имеют точный аналог — фарби. У этого слова немецкое происхождение и используется оно не только для обозначения художественных материалов, но и в переносном смысле. Важно использовать именно этот вариант, чтобы подчеркивать богатство и красочность украинского языка.

Мел — крейда

И напоследок, слово "мел" следует украинским словом крейда. Крейда – это природный материал, используемый для письма на доске. Интересно, что слово "крейда" также используется для обозначения геологического периода, подчеркивая его древнее происхождение.

Используя родной украинский язык, мы не только поддерживаем его развитие, но и приучаем себя и наших детей думать на украинском. Это помогает укреплять нашу национальную идентичность и культуру.

Ранее "Телеграф" рассказывал, "овощи" и "фрукты" – это также русизмы. Они звучат на украинском совсем непохоже.