Учитель или вчитель: как правильно называть преподавателя на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть разница между педагогом и учителем
Украинцам иногда не удается точно и быстро найти аналоги к русским словам. Это же касается и слова "преподователь", которое может иметь несколько вариантов.
"Телеграф" расскажет, как правильно называть "преподователя" на украинском и когда употреблять определенные варианты.
"Преподователь" — на русском это человек, который учит или преподает что-то в высшем учебном заведении. В Украине таких людей называют "педагог", "викладач". Людей с научной степенью величают соответственно доцент, профессор и т.д.
На украинском "учитель" будет "учитель" или "вчитель". Да, эти два варианта являются правильными, разница лишь в их употреблении в предложениях. То есть в начале предложения или после согласной правильно говорить "учитель". Если же перед идет слово на гласную, то — "вчитель".
Заметим, учителями называют преподавателей в школах, называть так человека, обучающего студентов в вузах не корректно.
Кроме того есть еще несколько синонимов:
- Викладач;
- Викладовець;
- Вихователь — так называют людей, воспитывающих детей в садах;
- Метр;
- Навчитель;
- Направник;
- Наставник.
Напомним, что на украинском не правильно говорить "наступним чином", ведь это калька с русского.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно прощаться на украинском и почему лучше не говорить "пока".