Учитель или вчитель: как правильно называть преподавателя на украинском

Есть разница между педагогом и учителем

Украинцам иногда не удается точно и быстро найти аналоги к русским словам. Это же касается и слова "преподователь", которое может иметь несколько вариантов.

"Телеграф" расскажет, как правильно называть "преподователя" на украинском и когда употреблять определенные варианты.

"Преподователь" — на русском это человек, который учит или преподает что-то в высшем учебном заведении. В Украине таких людей называют "педагог", "викладач". Людей с научной степенью величают соответственно доцент, профессор и т.д.

На украинском "учитель" будет "учитель" или "вчитель". Да, эти два варианта являются правильными, разница лишь в их употреблении в предложениях. То есть в начале предложения или после согласной правильно говорить "учитель". Если же перед идет слово на гласную, то — "вчитель".

Заметим, учителями называют преподавателей в школах, называть так человека, обучающего студентов в вузах не корректно.

Кроме того есть еще несколько синонимов:

Викладач;

Викладовець;

Вихователь — так называют людей, воспитывающих детей в садах;

Метр;

Навчитель;

Направник;

Наставник.

Напомним, что на украинском не правильно говорить "наступним чином", ведь это калька с русского.

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