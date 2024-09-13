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Без "портфелей" и "рюкзаков": как на украинском называть сумки, которые носят за плечами

Автор
Татьяна Крутякова
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Автор
Как будет портфель на украинском
Как будет портфель на украинском. Фото Колаж Телеграфу

Существует с десяток вариантов

В украинском языке существует много аналогов заимствованным словам и русизмам. В частности, это касается "портфеля" и "рюкзака".

"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском называть сумку, в которой дети носят в школу учебники и тетради.

Слово "портфель" имеет французское происхождение и, согласно толковому словарю украинского языка, может употребляться в произношении. Всем известный "рюкзак" происходит из немецкого и означает мешок или сумку, которую носят за плечами. Это слово тоже не ошибочно, но оно заимствовано с иностранного.

По данным портала "Словотвір", существует несколько благозвучных и этнических соответствий к "портфелю" и "рюкзаку". А именно:

  • наплічник;
  • складниця;
  • заплічник;
  • міща;
  • хожай;
  • листовиння;
  • плечак;
  • спиноторба;
  • саква;
  • рубцак, броцак.

Слово "наплічник" одно из самых популярных и часто встречается в разговорах людей.

Заметим, что вышеизложенные слова предложены для разнообразия словарного запаса. Употребление иностранных "портфель" и "рюкзак" не ошибка, однако в украинском языке есть довольно благозвучные аналоги.

Напомним, что не правильно на украинском говорить "Будь зборов", когда кто-то чихнул. Есть только один правильный вариант.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким словом в украинском можно заменить "пожалуйста".

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#Украинский язык #Рюкзак #Портфель #Как правильно