Без "портфелей" и "рюкзаков": как на украинском называть сумки, которые носят за плечами
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Существует с десяток вариантов
В украинском языке существует много аналогов заимствованным словам и русизмам. В частности, это касается "портфеля" и "рюкзака".
"Телеграф" расскажет, как правильно на украинском называть сумку, в которой дети носят в школу учебники и тетради.
Слово "портфель" имеет французское происхождение и, согласно толковому словарю украинского языка, может употребляться в произношении. Всем известный "рюкзак" происходит из немецкого и означает мешок или сумку, которую носят за плечами. Это слово тоже не ошибочно, но оно заимствовано с иностранного.
По данным портала "Словотвір", существует несколько благозвучных и этнических соответствий к "портфелю" и "рюкзаку". А именно:
- наплічник;
- складниця;
- заплічник;
- міща;
- хожай;
- листовиння;
- плечак;
- спиноторба;
- саква;
- рубцак, броцак.
Слово "наплічник" одно из самых популярных и часто встречается в разговорах людей.
Заметим, что вышеизложенные слова предложены для разнообразия словарного запаса. Употребление иностранных "портфель" и "рюкзак" не ошибка, однако в украинском языке есть довольно благозвучные аналоги.
Напомним, что не правильно на украинском говорить "Будь зборов", когда кто-то чихнул. Есть только один правильный вариант.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким словом в украинском можно заменить "пожалуйста".