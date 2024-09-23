Имел украинский паспорт и жил в Одессе: где и что говорит о войне популярный в России певец Витас (фото)

Певец неохотно говорит о войне

В публичном пространстве остается немало знаменитостей, связанных с Украиной, позиция которых в отношении войны остается неоднозначной. В частности, речь идет о певце Витасе, который активно строил карьеру в России, хотя некоторое время жил в Одессе.

О популярном певце на постсоветском пространстве уже долгое время не было слышно. Чем он сейчас занимается и что говорит о войне России против Украины, расскажет "Телеграф".

Что известно о Витасе

Певец, настоящее имя которого Виталий Грачев, родился в городе Даугавпилс в Латвии. Со временем семья исполнителя перебралась в Одессу. Здесь он получил украинское гражданство, учился играть на аккордеоне в музыкальной школе. Также был вовлечен в театр пластики и голосовой пародии.

Фото из сети

В подростковом возрасте переехал в Москву, где начал работать на российском телевидении. В это время выпустил дебютный клип на песню "Опера-2". Ее особенностью стало то, что в припевах Витас брал очень высокие ноты фальцетом. Такая изюминка стала отличать его от других исполнителей.

Фото из сети

Благодаря необычному пению Грачев быстро стал популярен в России и странах постсоветского пространства. Также певец получил большую славу в Китае, где высоко оценили его голос в 5,5 октавы. В 2009 году стал народным артистом Китая и снялся в этой стране в лентах "Мулан", "Последний секрет Мастера", "Создание партии".

Известно, что Витас уже более 17 лет состоит в браке с женщиной Светланой. Они познакомились в театре музыкальной комедии, когда Виталий был знаменитым певцом, а девушка еще училась в школе. Как рассказывал артист, это была любовь с первого взгляда. Витас с женой имеет 3 детей: 16-летнюю Аллу, 8-летнего Максима и 3-летнюю Алису.

Фото из сети

Скандалы с участием Витаса

Артист попадал в несколько громких скандалов. В частности, в 2013 году наехал на велосипедистку и пытался скрыться от полиции. В то же время он размахивал игрушечным пистолетом. Как следствие, певец был лишен права на вождение на 1,5 года. Также он был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Другой инцидент произошел в 2018 году, когда Грачев начал стрелять по воронам в селе Барвиха недалеко от своего дома. За такое хулиганство получил наказание в виде 7 дней ареста.

Где сейчас Витас и что говорит о войне

В последние годы Витас редко дает концерты в России из-за активных гастролей в Китае, где собирает полные стадионы. Говорят, что исполнитель даже приобрел дом в горах возле Шанхая.

В то же время певец периодически выступает в стране-агрессорке на частных мероприятиях. Так, в этом году артист дал сольный концерт в России, посвященный своему юбилею — 45 лет.

Фото из сети

В то же время супруга Светлана с тремя детьми проживает в поселке Барвиха возле Москвы. Оно известно дорогой недвижимостью, сопровождающейся живописной природой. Поэтому Витас периодически приезжает в Россию, чтобы навестить родных. При этом публичные мероприятия артист практически не посещает.

Фото: Инстаграм жены Светланы

Фото: Инстаграм дочери Аллы

Известно, что у Витаса есть как украинское, так и российское гражданство. В то же время он заявлял, что готов отказаться от украинского паспорта в пользу страны-агрессорки, если это потребуется.

Певец не комментировал полномасштабную войну России против Украины. Как писали российские медиа, Витас говорил, что "война начинается, когда невозможно договориться". Однако осуждения России за развязанную войну от артиста не было. В своих соцсетях он показывает свои концерты, а также делится походами из заведений и покупками.

Фото: Инстаграм Витаса

Фото: Инстаграм Витаса

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что говорил о войне актер "Бригады" Павел Майков. Он завуалированно высказывался о полномасштабном вторжении.