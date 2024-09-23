Мав український паспорт і жив в Одесі: де і що каже про війну популярний в Росії співак Вітас (фото)

Співак неохоче говорить про війну

В публічному просторі залишається чимало знаменитостей, пов'язаних з Україною, позиція яких щодо війни залишається неоднозначною. Зокрема, йдеться про співака Вітаса, який активно будував кар'єру в Росії, хоча певний час жив в Одесі.

Про популярного співака на пострадянському просторі вже тривалий час не було чутно. Чим він зараз займається і що каже про війну Росії проти України, розповість "Телеграф".

Що відомо про Вітаса

Співак, справжнє ім'я якого Віталій Грачов, народився у місті Даугавпілс, що в Латвії. Згодом родина виконавця перебралась в Одесу. Тут він отримав українське громадянство, навчався грати на акордеоні в музичній школі. Був залучений у театр пластики й голосової пародії.

Фото з мережі

У підлітковому віці переїхав до Москви, де почав працювати на російському телебаченні. У цей час випустив дебютний кліп на пісню "Опера-2". Її особливістю стало те, що в приспіві Вітас брав дуже високі ноти фальцетом. Така родзинка стала відрізняти його від інших виконавців.

Фото з мережі

Завдяки незвичному співу Грачов швидко став популярним в Росії та країнах пострадянського простору. Також співак отримав велику славу в Китаї, де високо оцінили його голос у 5,5 октав. У 2009 році став народним артистом Китаю та знявся в цій країні в стрічках "Мулан", "Останній секрет Майстра, "Створення партії".

Відомо, що Вітас вже понад 17 років перебуває у шлюбі з жінкою Світланою. Вони познайомились в театрі музичної комедії, коли Віталій був вже знаменитим співаком, а дівчина ще вчилась у школі. Як розповідав артист, це було кохання з першого погляду. Вітас з дружиною має 3 дітей: 16-річну Аллу, 8-річного Максима та 3-річну Алісу.

Фото з мережі

Скандали за участі Вітаса

Артист потрапляв у кілька гучних скандалів. Зокрема, у 2013 році наїхав на велосипедистку й намагався втекти від поліції. Водночас він розмахував іграшковим пістолетом. Як наслідок, співака позбавили права на водіння на 1,5 року. Також його оштрафували на 100 тисяч рублів.

Інший інцидент стався у 2018 році, коли Грачов почав стріляти по воронах в селі Барвиха неподалік свого будинку. За таке хуліганство отримав покарання у вигляді 7 днів арешту.

Де зараз Вітас і що каже про війну

Упродовж останніх років Вітас рідко дає концерти в Росії через активні гастролі в Китаї, де збирає повні стадіони. Подейкують, що виконавець навіть придбав дім в горах біля Шанхаю.

Водночас співак періодично виступає в країні-агресорці на приватних заходах. Так, цьогоріч артист дав сольний концерт в Росії, присвячений своєму ювілею — 45 років.

Фото з мережі

Водночас дружина Світлана з трьома дітьми проживає в селищі Барвиха біля Москви. Воно відоме дорогою нерухомістю, що супроводжується мальовничою природою. Тому Вітас періодично приїжджає в Росію, аби навідати рідних. При цьому публічні заходи артист практично не відвідує.

Фото: Інстаграм дружини Світлани

Фото: Інстаграм доньки Алли

Відомо, що Вітас має як українське, так і російське громадянство. Водночас він заявляв, що готовий відмовитися від українського паспорта на користь країни-агресорки, якщо це буде потрібно.

Співак не коментував повномасштабну війну Росії проти України. Як писали російські медіа, Вітас говорив, що "війна починається, коли неможливо домовитися". Однак засудження Росії за розв'язану війну від артиста не було. У своїх соцмережах він показує свої концерти, а також ділиться походами з закладів і покупками.

Фото: Інстаграм Вітаса

Фото: Інстаграм Вітаса

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що казав про війну актор "Бригади" Павло Майков. Він завуальовано говорив про повномасштабне вторгнення.