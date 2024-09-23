Жил в Киеве и окончил украинскую школу: что говорит о войне звезда "Бригады" Павел Майков

Мужчина высказался о войне в 2022 году

Многие российские публичные личности определенное время жили и работали в Украине, а теперь поддерживают страну-оккупантку в войне против нашего государства. Другие же признали факт полномасштабной войны, например актер фильма "Бригада" Павел Майков.

Россиянин несколько лет жил в Киеве, где и учился, а потом вернусь на родину. "Телеграф" расскажет о том, что сейчас говорит о войне Павел Майков.

Что известно о Павле Майкове

Актер родился в 1975 году в Московской области. Впоследствии с мамой переехал в Киев, где учился в музыкальной школе, осваивая игру на скрипке и фортепиано. В Украине россиянин завершил среднюю школу. А потом вернулся в Россию, потому что поступил в театральный вуз.

После окончания Российского театрального института пошел работать в театр "Сфера", где играл в спектаклях 10 лет. Некоторое время был актером театра Сергея Арцибашева.

Майков прославился, получив роль бандита Виктора Пчелкина, по прозвищу "Пчела" в российском сериале "Бригада". В нем говорилось о преступной группировке, образованной из лучших друзей. В 2015 году кинопродукт запретили в Украине из-за элементов пропаганды и российской идеологии. Позже актер еще играл роли разных спецназовцев, а также работал на российском телевидении ведущим.

В 2018 году Майков попал в украинскую базу "Миротворца". Причиной стало его незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Что говорит о войне Павел Майков

В начале полномасштабного вторжения актер распространил в инстаграме пост о войне. Он написал, что нужно называть вещи своими именами, указав, что война — это "бой между разными государствами".

Майков прямо не отметил, что Россия напала на Украину, но написал, что "наступательная война — это когда ведут войско на чужое государство", а оборонная — когда защищают от него.

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В то же время россиянин дал определение междоусобной войны, указав, что это когда один народ враждует между собой оружием. Вероятно, актер имел в виду Россию и Украину, но непонятно, почему он решил, что это один народ. Такие тезисы часто используют кремлевская пропаганда, чтобы нивелировать существование Украины как отдельного государства, а также, чтобы оправдать войну, начатую Россией.

Еще в 2020 году Майков говорил о том, что война — это всегда смерть большого количества людей. Он высказывался о том, что россиянам нужно изменить отношение ко Дню победы, и вместо песен и салютов почтить память погибших тишиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что говорит о войне композитор Владимир Быстряков. В прошлом он называл украинцев идиотами.