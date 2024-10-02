Дефис в этом слове теряют чаще всего: как правильно писать на украинском название японского ресторана

Как правильно писать "суши-бар"

Ресторанный бизнес в Украине активно развивается, появляются новые форматы заведений, а вместе с ними – и вопросы правильного написания их названий. Особенно это касается заимствованных слов и словосочетаний, таких как "суші-бар".

Новое украинское правописание наконец-то расставило все точки над "і" в написании названий современных заведений питания. "Телеграф" выяснил, почему "суші-бар" нужно писать через дефис и какие еще подобные названия подпадают под это правило.

Четкое правило нового правописания

Согласно новой редакции украинского правописания, слово "суші-бар" пишется через дефис. Это не случайное решение, а часть системного подхода к написанию сложных слов.

Правописание устанавливает четкое правило для написания новых заимствованных сложных слов. Через дефис пишутся:

суші-бар,

караоке-бар,

інтернет-кафе,

бізнес-ланч,

фітнес-клуб.

Как запомнить правило?

Чтобы не ошибаться в написании, запомните простой принцип: если первая часть называет специфику заведения (суши, караоке, спорт), а вторая тип заведения (бар, кафе, ресторан), пишем через дефис.

Итак, запомните: "суші-бар" всегда пишется через дефис – это устоявшееся правило нового украинского правописания. Правильное написание важно не только для грамотности, но и для профессионального имиджа заведения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как писать слова с частицами "будь" и "нибудь". Многие до сих пор не знают, нужен ли здесь дефис.