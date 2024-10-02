Дефіс у цьому слові гублять найчастіше: як правильно писати українською назву японського ресторану
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Як правильно писати "суші-бар"
Ресторанний бізнес в Україні активно розвивається, з'являються нові формати закладів, а разом з ними – і питання щодо правильного написання їхніх назв. Особливо це стосується запозичених слів та словосполучень, таких як "суші-бар".
Новий український правопис нарешті розставив усі крапки над "і" у написанні назв сучасних закладів харчування. "Телеграф" з'ясував, чому "суші-бар" потрібно писати через дефіс та які ще подібні назви підпадають під це правило.
Чітке правило нового правопису
Згідно з новою редакцією українського правопису, слово "суші-бар" пишеться через дефіс. Це не випадкове рішення, а частина системного підходу до написання складних слів.
Правопис встановлює чітке правило для написання нових запозичених складних слівв. Через дефіс пишуться:
- суші-бар,
- караоке-бар,
- інтернет-кафе,
- бізнес-ланч,
- фітнес-клуб.
Як запам'ятати правило?
Щоб не помилятися у написанні, запам'ятайте простий принцип: якщо перша частина називає специфіку закладу (суші, караоке, спорт), а друга – тип закладу (бар, кафе, ресторан), пишемо через дефіс.
Отже, запам'ятайте: "суші-бар" завжди пишеться через дефіс – це усталене правило нового українського правопису. Правильне написання важливе не лише для грамотності, але й для професійного іміджу закладу.
Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слова з частками "будь" та "небудь". Багато хто й досі не знає, чи потрібен тут дефіс.