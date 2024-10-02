Дефіс у цьому слові гублять найчастіше: як правильно писати українською назву японського ресторану

Як правильно писати "суші-бар"

Ресторанний бізнес в Україні активно розвивається, з'являються нові формати закладів, а разом з ними – і питання щодо правильного написання їхніх назв. Особливо це стосується запозичених слів та словосполучень, таких як "суші-бар".

Новий український правопис нарешті розставив усі крапки над "і" у написанні назв сучасних закладів харчування. "Телеграф" з'ясував, чому "суші-бар" потрібно писати через дефіс та які ще подібні назви підпадають під це правило.

Чітке правило нового правопису

Згідно з новою редакцією українського правопису, слово "суші-бар" пишеться через дефіс. Це не випадкове рішення, а частина системного підходу до написання складних слів.

Правопис встановлює чітке правило для написання нових запозичених складних слівв. Через дефіс пишуться:

суші-бар,

караоке-бар,

інтернет-кафе,

бізнес-ланч,

фітнес-клуб.

Як запам'ятати правило?

Щоб не помилятися у написанні, запам'ятайте простий принцип: якщо перша частина називає специфіку закладу (суші, караоке, спорт), а друга – тип закладу (бар, кафе, ресторан), пишемо через дефіс.

Отже, запам'ятайте: "суші-бар" завжди пишеться через дефіс – це усталене правило нового українського правопису. Правильне написання важливе не лише для грамотності, але й для професійного іміджу закладу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як писати слова з частками "будь" та "небудь". Багато хто й досі не знає, чи потрібен тут дефіс.