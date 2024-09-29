"В Інстаграм" или "в Інстаграмі" - многие делают ошибку: как правильно говорить на украинском

Есть всего одно правило, которое нужно запомнить каждому

Многие украинцы пользуются социальными сетями, такими как Facebook, Instagram, Telegram, Youtube и используют эти слова в своей речи. Однако далеко не все знают, как правильно их склонять.

Детально об этом рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1". По его словам, Иноязычные слова, которые заканчиваются на согласный, нужно склонять и писать со строчной буквы и без кавычек.

То есть, правильно говорить и писать: "в Інстаграмі, ютубі, телеграмі" и т.д.

"Вот читаю интервью одного публичного человека: "Ми познайомилися в Інстаграм". Друзья, напоминаю, что заканчивающиеся на согласный иноязычные слова склоняются. В ресторане так же, как в инстаграме, ютубе и телеграмме. Пишем названия социальных и поисковых систем с малой буквы и без кавычек. Давайте заботимся о том, чтобы Украина и говорила и писала грамотно", — пояснил Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком случае нужно писать "непотрібно", а в каком "не потрібно". Есть важніе правила, которые нужно запомнить.