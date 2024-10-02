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"Жовтогарячий" – исключение среди цветов: как правильно его писать

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Почему "жовтогарячий" особенный Новость обновлена 02 октября 2024, 18:19
Почему "жовтогарячий" особенный. Фото Коллаж "Телеграфа"

Почему этот цвет пишется слитно, а не через дефис

Правописание слов слитно или через дефис часто вызывает вопросы даже у тех, кто хорошо владеет украинским языком. Особенно это касается сложных названий, где сочетаются два цвета или цвет с оттенком.

Среди названий цветов "жовтогарячий" имеет особое место. Это один из немногих сложных цветов, который пишется слитно, а не через дефис. "Телеграф" разбирался, почему так сложилось и как не ошибиться в написании названий цветов.

Общее правило написания цветов

Согласно украинскому правописанию, названия оттенков и сочетания цветов обычно пишем через дефис:

  • чорно-білий,
  • яскраво-ліловий,
  • блідо-рожевий,
  • жовтувато-червоний,
  • фіолетово-сірий,
  • біло-блакитний.

Почему "жовтогарячий" – особый случай

"Жовтогарячий" – это исключение из общего правила и пишется слитно. Это объясняется тем, что слово обозначает не сочетание двух цветов, а отдельный цвет – особый оттенок оранжевого.

"Жовтогарячий" в предложениях

Примеры правильного употребления:

  • "Жовтогарячий захід сонця освітив небо",
  • "Вона обрала сукню жовтогарячого кольору",
  • "Стіни пофарбували у жовтогарячий".

Итак, большинство сложных названий цветов пишется через дефис. Но "жовтогарячий" является исключением, потому что обозначает отдельный цвет, а не сочетание двух оттенков.

Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно писать интернет-термины по новому правописанию. Наибольшее количество новшеств касается частицы "веб-".

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