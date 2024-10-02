"Жовтогарячий" – исключение среди цветов: как правильно его писать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Почему этот цвет пишется слитно, а не через дефис
Правописание слов слитно или через дефис часто вызывает вопросы даже у тех, кто хорошо владеет украинским языком. Особенно это касается сложных названий, где сочетаются два цвета или цвет с оттенком.
Среди названий цветов "жовтогарячий" имеет особое место. Это один из немногих сложных цветов, который пишется слитно, а не через дефис. "Телеграф" разбирался, почему так сложилось и как не ошибиться в написании названий цветов.
Общее правило написания цветов
Согласно украинскому правописанию, названия оттенков и сочетания цветов обычно пишем через дефис:
- чорно-білий,
- яскраво-ліловий,
- блідо-рожевий,
- жовтувато-червоний,
- фіолетово-сірий,
- біло-блакитний.
Почему "жовтогарячий" – особый случай
"Жовтогарячий" – это исключение из общего правила и пишется слитно. Это объясняется тем, что слово обозначает не сочетание двух цветов, а отдельный цвет – особый оттенок оранжевого.
"Жовтогарячий" в предложениях
Примеры правильного употребления:
- "Жовтогарячий захід сонця освітив небо",
- "Вона обрала сукню жовтогарячого кольору",
- "Стіни пофарбували у жовтогарячий".
Итак, большинство сложных названий цветов пишется через дефис. Но "жовтогарячий" является исключением, потому что обозначает отдельный цвет, а не сочетание двух оттенков.
Ранее "Телеграф" объяснял, как правильно писать интернет-термины по новому правописанию. Наибольшее количество новшеств касается частицы "веб-".