"Жовтогарячий" – исключение среди цветов: как правильно его писать

Почему этот цвет пишется слитно, а не через дефис

Правописание слов слитно или через дефис часто вызывает вопросы даже у тех, кто хорошо владеет украинским языком. Особенно это касается сложных названий, где сочетаются два цвета или цвет с оттенком.

Среди названий цветов "жовтогарячий" имеет особое место. Это один из немногих сложных цветов, который пишется слитно, а не через дефис. "Телеграф" разбирался, почему так сложилось и как не ошибиться в написании названий цветов.

Общее правило написания цветов

Согласно украинскому правописанию, названия оттенков и сочетания цветов обычно пишем через дефис:

чорно-білий,

яскраво-ліловий,

блідо-рожевий,

жовтувато-червоний,

фіолетово-сірий,

біло-блакитний.

Почему "жовтогарячий" – особый случай

"Жовтогарячий" – это исключение из общего правила и пишется слитно. Это объясняется тем, что слово обозначает не сочетание двух цветов, а отдельный цвет – особый оттенок оранжевого.

"Жовтогарячий" в предложениях

Примеры правильного употребления:

"Жовтогарячий захід сонця освітив небо",

"Вона обрала сукню жовтогарячого кольору",

"Стіни пофарбували у жовтогарячий".

Итак, большинство сложных названий цветов пишется через дефис. Но "жовтогарячий" является исключением, потому что обозначает отдельный цвет, а не сочетание двух оттенков.

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