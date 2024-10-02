Жовтогарячий – виняток серед кольорів: як правильно його писати

Чому цей колір пишеться разом, а не через дефіс

Правопис слів разом чи через дефіс часто викликає запитання навіть у тих, хто добре володіє українською мовою. Особливо це стосується складних назв, де поєднуються два кольори або колір з відтінком.

Серед назв кольорів "жовтогарячий" має особливе місце. Це один з небагатьох складних кольорів, який пишеться разом, а не через дефіс. "Телеграф" розбирався, чому так склалося і як не помилитися у написанні назв кольорів.

Загальне правило написання кольорів

Згідно з українським правописом, назви відтінків і поєднання кольорів зазвичай пишемо через дефіс:

чорно-білий,

яскраво-ліловий,

блідо-рожевий,

жовтувато-червоний,

фіолетово-сірий,

біло-блакитний.

Чому "жовтогарячий" – особливий випадок

"Жовтогарячий" є винятком з загального правила і пишеться разом. Це пояснюється тим, що це слово позначає не поєднання двох кольорів, а окремий колір – особливий відтінок помаранчевого.

"Жовтогарячий" у реченнях

Приклади правильного вживання:

"Жовтогарячий захід сонця освітив небо"

"Вона обрала сукню жовтогарячого кольору"

"Стіни пофарбували у жовтогарячий"

Отже, більшість складних назв кольорів пишеться через дефіс. Але "жовтогарячий" є винятком, бо позначає окремий колір, а не поєднання двох.

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