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Жовтогарячий – виняток серед кольорів: як правильно його писати

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Чому "жовтогарячий" особливий Новина оновлена 02 жовтня 2024, 18:19
Чому "жовтогарячий" особливий. Фото Колаж "Телеграфу"

Чому цей колір пишеться разом, а не через дефіс

Правопис слів разом чи через дефіс часто викликає запитання навіть у тих, хто добре володіє українською мовою. Особливо це стосується складних назв, де поєднуються два кольори або колір з відтінком.

Серед назв кольорів "жовтогарячий" має особливе місце. Це один з небагатьох складних кольорів, який пишеться разом, а не через дефіс. "Телеграф" розбирався, чому так склалося і як не помилитися у написанні назв кольорів.

Загальне правило написання кольорів

Згідно з українським правописом, назви відтінків і поєднання кольорів зазвичай пишемо через дефіс:

  • чорно-білий,
  • яскраво-ліловий,
  • блідо-рожевий,
  • жовтувато-червоний,
  • фіолетово-сірий,
  • біло-блакитний.

Чому "жовтогарячий" – особливий випадок

"Жовтогарячий" є винятком з загального правила і пишеться разом. Це пояснюється тим, що це слово позначає не поєднання двох кольорів, а окремий колір – особливий відтінок помаранчевого.

"Жовтогарячий" у реченнях

Приклади правильного вживання:

  • "Жовтогарячий захід сонця освітив небо"
  • "Вона обрала сукню жовтогарячого кольору"
  • "Стіни пофарбували у жовтогарячий"

Отже, більшість складних назв кольорів пишеться через дефіс. Але "жовтогарячий" є винятком, бо позначає окремий колір, а не поєднання двох.

Раніше "Телеграф" пояснював, як правильно писати інтернет-терміни за новим правописом. Найбільша новація стосується частинки "веб-".

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