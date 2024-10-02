Жовтогарячий – виняток серед кольорів: як правильно його писати
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Чому цей колір пишеться разом, а не через дефіс
Правопис слів разом чи через дефіс часто викликає запитання навіть у тих, хто добре володіє українською мовою. Особливо це стосується складних назв, де поєднуються два кольори або колір з відтінком.
Серед назв кольорів "жовтогарячий" має особливе місце. Це один з небагатьох складних кольорів, який пишеться разом, а не через дефіс. "Телеграф" розбирався, чому так склалося і як не помилитися у написанні назв кольорів.
Загальне правило написання кольорів
Згідно з українським правописом, назви відтінків і поєднання кольорів зазвичай пишемо через дефіс:
- чорно-білий,
- яскраво-ліловий,
- блідо-рожевий,
- жовтувато-червоний,
- фіолетово-сірий,
- біло-блакитний.
Чому "жовтогарячий" – особливий випадок
"Жовтогарячий" є винятком з загального правила і пишеться разом. Це пояснюється тим, що це слово позначає не поєднання двох кольорів, а окремий колір – особливий відтінок помаранчевого.
"Жовтогарячий" у реченнях
Приклади правильного вживання:
- "Жовтогарячий захід сонця освітив небо"
- "Вона обрала сукню жовтогарячого кольору"
- "Стіни пофарбували у жовтогарячий"
Отже, більшість складних назв кольорів пишеться через дефіс. Але "жовтогарячий" є винятком, бо позначає окремий колір, а не поєднання двох.
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