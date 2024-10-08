"'По можливості" или "за можливості" как не ошибиться в выборе правильного изречения

Разберемся подробно, когда какой вариант следует использовать.

Две схожие фразы — "'по можливості" и "за можливості"" — часто вызывают сомнения у украинцев. Хотя оба выражения верны, они имеют разные оттенки значения и используются в разных ситуациях.

Украинский язык богат синонимическими конструкциями, имеющими тонкие смысловые различия. "Телеграф" разбирался, какую из них и когда следует употреблять.

Выражение "по можливості": когда использовать

"По можливості" употребляется, когда речь идет о:

конкретных усилиях для достижения цели,

постепенности или последовательности действий,

деятельности в пределах определенных ограничений.

Примеры правильного использования:

Я постараюся по можливості виконати цю роботу до кінця дня.

Правильна організація часу має велике значення, адже по можливості потрібно виконувати найважливіші завдання першими.

Выражение "за можливості": особенности употребления

"за можливості" используется в случаях, когда:

выражаем надежду или пожелание,

описываем идеальный сценарий,

понимаем, что есть определенные препятствия.

Примеры правильного использования:

Сьогодні планую завершити проєкт, за можливості, навіть якщо зустріч затримається.

Я хочу відвідати більше місць, за можливості, під час своєї подорожі країною.

Чтобы легче запомнить разницу, можно использовать следующие ассоциации: "по можливості" указывает на конкретные действия и усилия, а "за можливості" описывает желаемый результат при определенных условиях. Главное – учитывать контекст и смысловые нюансы при выборе нужного варианта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински: "в пригоді" или "в нагоді". Эти тонкости следует знать каждому.