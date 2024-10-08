"'По можливості" чи "за можливості": як не помилитися у виборі правильного вислову

Розберімося детально, коли який варіант варто використовувати.

Дві схожі фрази — "по можливості" та "за можливості" — часто викликають сумніви у мовців. Хоча обидва вирази правильні, вони мають різні відтінки значення та використовуються в різних ситуаціях.

Українська мова багата на синонімічні конструкції, які мають тонкі смислові відмінності. "Телеграф" розбирався, яку з них і коли варто вживати.

Вираз "по можливості": коли використовувати

"По можливості" вживається, коли йдеться про:

конкретні зусилля для досягнення мети,

поступовість або послідовність дій,

діяльність у межах певних обмежень.

Приклади правильного використання:

Я постараюся по можливості виконати цю роботу до кінця дня,

Правильна організація часу має велике значення, адже по можливості потрібно виконувати найважливіші завдання першими.

Вираз "за можливості": особливості вживання

"За можливості" використовується у випадках, коли:

висловлюємо сподівання чи побажання,

описуємо ідеальний сценарій,

розуміємо, що існують певні перешкоди.

Приклади правильного використання:

Сьогодні планую завершити проєкт, за можливості, навіть якщо зустріч затримається,

Я хочу відвідати більше місць, за можливості, під час своєї подорожі по країні.

Щоб легше запам'ятати різницю, можна використовувати такі асоціації: "по можливості" вказує на конкретні дії та зусилля, а "за можливості" описує бажаний результат за певних умов. Головне — враховувати контекст та смислові нюанси при виборі потрібного варіанту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською: "в пригоді" чи "в нагоді". Ці тонкощі варто знати кожному.