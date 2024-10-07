На украинском правильно "в пригоді" или "в нагоді"? Эти тонкости следует знать каждому
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Пусть эта статья пригодится вам для совершенствования вашей речи
Украинский язык богат словами, которые звучат похоже, но имеют разное значение. Одна из самых распространенных ошибок – путаница между словами "пригода" и "нагода".
"Телеграф" предлагает разобраться, что и когда употреблять, чтобы наша речь была безупречной. Ведь это разные по содержанию изречения.
Популярная ловушка для говорящих
"Ця книга стане вам у нагоді!" – сколько раз вы слышали такую фразу? Может быть, даже сами ее использовали. Однако это типичная ошибка, искажающая значение выражения.
Что означает "нагода"?
Нагода – это благоприятные обстоятельства или подходящий момент для чего-то. Например:
- "Мати нагоду зустрітися з друзями";
- "Святкування з нагоди дня народження";
- "При першій нагоді відвідаю виставку".
Что такое "пригода"?
Пригода – это событие, случай с кем-то. Но в сочетании "стати в пригоді" это слово приобретает особое значение — быть полезным, нужным. Фразеологизм "стати в пригоді" имеет древнее происхождение и связан со словом "пригожий" (полезный, пригодный). Поэтому когда что-то "стає в пригоді" – оно становится нам полезным, нужным.
Правильно говорить:
- "Ці поради стануть вам у пригоді",
- "Святкування з нагоди випуску",
- "Мала нагоду побувати в Парижі"
Как различать понятие
Чтобы не платить эти слова, следует просто запомнить подсказку. Если речь идет о пользе – используем "в пригоді"". Если о поводе или возможности – это "нагода".
Попробуйте также заменить "стати в пригоді" синонимическими выражениями "стати корисним", "знадобитися", "допомогти". Если замена логична – вы все делаете правильно.
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