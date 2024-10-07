На украинском правильно "в пригоді" или "в нагоді"? Эти тонкости следует знать каждому

Пусть эта статья пригодится вам для совершенствования вашей речи

Украинский язык богат словами, которые звучат похоже, но имеют разное значение. Одна из самых распространенных ошибок – путаница между словами "пригода" и "нагода".

"Телеграф" предлагает разобраться, что и когда употреблять, чтобы наша речь была безупречной. Ведь это разные по содержанию изречения.

Популярная ловушка для говорящих

"Ця книга стане вам у нагоді!" – сколько раз вы слышали такую фразу? Может быть, даже сами ее использовали. Однако это типичная ошибка, искажающая значение выражения.

Что означает "нагода"?

Нагода – это благоприятные обстоятельства или подходящий момент для чего-то. Например:

"Мати нагоду зустрітися з друзями";

"Святкування з нагоди дня народження";

"При першій нагоді відвідаю виставку".

Что такое "пригода"?

Пригода – это событие, случай с кем-то. Но в сочетании "стати в пригоді" это слово приобретает особое значение — быть полезным, нужным. Фразеологизм "стати в пригоді" имеет древнее происхождение и связан со словом "пригожий" (полезный, пригодный). Поэтому когда что-то "стає в пригоді" – оно становится нам полезным, нужным.

Правильно говорить:

"Ці поради стануть вам у пригоді",

"Святкування з нагоди випуску",

"Мала нагоду побувати в Парижі"

Как различать понятие

Чтобы не платить эти слова, следует просто запомнить подсказку. Если речь идет о пользе – используем "в пригоді"". Если о поводе или возможности – это "нагода".

Попробуйте также заменить "стати в пригоді" синонимическими выражениями "стати корисним", "знадобитися", "допомогти". Если замена логична – вы все делаете правильно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить на украинском: відкривати, відчиняти или відмикати двери. Каждий из этих глаголов имеет свой специфический контекст употребления.