Не "лімузін": языковед объяснил, как правильно называть это авто на украинском

Простое правило для сложных случаев

"Крутий лімузін!" — слышите такое? Вздрагиваете от этого "і"? Верно! Это один из самых ярких примеров, когда русское произношение влияет на украинское написание.

"Телеграф" решил выяснить, почему все-таки" лімузин", и как навсегда запомнить правильный вариант. Языковед Александр Авраменко, рассказал, какое правило следует использовать в этом случае.

Как правильно говорить на украинском

Почему же так много людей пишут и произносят "лімузін"? Ответ прост: это влияние русского языка, где такое написание является нормой. Но в украинском все иначе!

В украинском языке существует простое и остроумное правило "девятки", которое поможет раз и навсегда запомнить, когда писать "и", а когда "і" в словах иноязычного происхождения. И все, что вам нужно – запомнить одну забавную фразу.

Правило девятки

"Де ти з'їси цю чашу жиру" – звучит странно, верно? Но именно эта фраза является ключом к правильному написанию многих слов. Запомните ее – и больше никогда не ошибетесь!

В этой фразе спрятаны девять согласных: д, т, з, с, ц, ж, ш, ч, р; после которых в словах иноязычного происхождения пишем "и". Во всех остальных случаях – пишем "і".

Запомнить правильное написание слова "лімузин" просто: буква Л не входит в волшебную девятку "Де ти з'їси цю чашу жиру", поэтому после нее пишем "i". А вот "з" в этой фразе есть, потому пишем "и". Вот и весь секрет! Теперь вы точно не скажете "лімузін" и сможете исправить тех, кто все еще совершает эту распространенную ошибку.

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