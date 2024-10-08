Как называть хулигана на украинском: 9 колоритных слов, о которых вы могли не знать

Эти украинские слова точнее передают разные оттенки значений

Часто в повседневной речи мы используем заимствования, даже не задумываясь о том, что у украинского языка богатый запас собственных, не менее колоритных соответствий. Языковеды рекомендуют использовать исконно украинские слова, кроме случаев крайней необходимости.

Это касается и таких слов как дебошир (заимствование из французского языка) и хулиган (заимствование из английского языка). Учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке привел немало украинских синонимов, обозначающих того, кто нарушает покой.

Оригинальные украинские соответствия

Бешкетник — тот, кто нарушает порядок, резвится, Шибеник — непослушный, озорной человек, Розбишака — озоряющий, нарушающий покой, Задирака — тот, кто любит задевать других, провоцировать конфликты, Заводіяка — тот, кто любит начинать ссоры, Шалапут – легкомысленный, беззаботный человек, Шибайголова — отчаянный, безрассудный человек, Халимидник — неряшливый, беспорядочный человек, Паливода — отчаяние, о котором говорят, что он "курит воду".

Как правильно употреблять эти слова

Важно понимать, что хотя все эти слова синонимы, каждое из них имеет свой уникальный оттенок значения. Например:

бешкетник больше касается баловства,

больше касается баловства, шибайголова подчеркивает отчаянность.

подчеркивает отчаянность. задирака указывает на склонность к провоцированию конфликтов.

Как видим, у украинского языка достаточно собственных средств для точного и колоритного выражения мыслей. А употребление исконно украинских слов вместо заимствований обогащает нашу речь.

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