Укр

Как называть хулигана на украинском: 9 колоритных слов, о которых вы могли не знать

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Шибайголова, розбишака и другие синонимы
Шибайголова, розбишака и другие синонимы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти украинские слова точнее передают разные оттенки значений

Часто в повседневной речи мы используем заимствования, даже не задумываясь о том, что у украинского языка богатый запас собственных, не менее колоритных соответствий. Языковеды рекомендуют использовать исконно украинские слова, кроме случаев крайней необходимости.

Это касается и таких слов как дебошир (заимствование из французского языка) и хулиган (заимствование из английского языка). Учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке привел немало украинских синонимов, обозначающих того, кто нарушает покой.

Оригинальные украинские соответствия

  1. Бешкетник — тот, кто нарушает порядок, резвится,
  2. Шибеник — непослушный, озорной человек,
  3. Розбишака — озоряющий, нарушающий покой,
  4. Задирака — тот, кто любит задевать других, провоцировать конфликты,
  5. Заводіяка — тот, кто любит начинать ссоры,
  6. Шалапут – легкомысленный, беззаботный человек,
  7. Шибайголова — отчаянный, безрассудный человек,
  8. Халимидник — неряшливый, беспорядочный человек,
  9. Паливода — отчаяние, о котором говорят, что он "курит воду".

Как правильно употреблять эти слова

Важно понимать, что хотя все эти слова синонимы, каждое из них имеет свой уникальный оттенок значения. Например:

  • бешкетник больше касается баловства,
  • шибайголова подчеркивает отчаянность.
  • задирака указывает на склонность к провоцированию конфликтов.

Как видим, у украинского языка достаточно собственных средств для точного и колоритного выражения мыслей. А употребление исконно украинских слов вместо заимствований обогащает нашу речь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно называть "челку" и "виски". Многие допускают ошибки в этих словах.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык