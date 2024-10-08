Как называть хулигана на украинском: 9 колоритных слов, о которых вы могли не знать
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Эти украинские слова точнее передают разные оттенки значений
Часто в повседневной речи мы используем заимствования, даже не задумываясь о том, что у украинского языка богатый запас собственных, не менее колоритных соответствий. Языковеды рекомендуют использовать исконно украинские слова, кроме случаев крайней необходимости.
Это касается и таких слов как дебошир (заимствование из французского языка) и хулиган (заимствование из английского языка). Учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке привел немало украинских синонимов, обозначающих того, кто нарушает покой.
Оригинальные украинские соответствия
- Бешкетник — тот, кто нарушает порядок, резвится,
- Шибеник — непослушный, озорной человек,
- Розбишака — озоряющий, нарушающий покой,
- Задирака — тот, кто любит задевать других, провоцировать конфликты,
- Заводіяка — тот, кто любит начинать ссоры,
- Шалапут – легкомысленный, беззаботный человек,
- Шибайголова — отчаянный, безрассудный человек,
- Халимидник — неряшливый, беспорядочный человек,
- Паливода — отчаяние, о котором говорят, что он "курит воду".
Как правильно употреблять эти слова
Важно понимать, что хотя все эти слова синонимы, каждое из них имеет свой уникальный оттенок значения. Например:
- бешкетник больше касается баловства,
- шибайголова подчеркивает отчаянность.
- задирака указывает на склонность к провоцированию конфликтов.
Как видим, у украинского языка достаточно собственных средств для точного и колоритного выражения мыслей. А употребление исконно украинских слов вместо заимствований обогащает нашу речь.
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