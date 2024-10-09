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А вы знаете, как правильно сказать "заблуждение" на украинском?

Автор
Катерина Шполянская
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Обращайте внимание на стилистическую окраску слова
Обращайте внимание на стилистическую окраску слова. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как правильно заменить русизм "заблуждение"

Украинский язык как один из самых богатых языков мира предлагает множество слов и выражений для точного выражения мыслей. Одним из примеров есть русское слово "заблуждение", которое в украинском языке имеет несколько оригинальных соответствий.

Каждое из них имеет свои смысловые оттенки и особенности употребления. "Телеграф" выяснил, когда уместно использовать слова "омана", "облуда", "фальш" и "неправда".

Украинские соответствия и их значение

1. Омана

Основное значение: ложное восприятие действительности, ложное представление. Часто используется, когда речь идет о самообмане или непреднамеренной ошибке.

Примеры употребления:

  • "Жити в омані щодо чиїхось справжніх намірів",
  • "Звільнитися від омани минулого".

2. Облуда

Основное значение: сознательный обман, мошенничество. Имеет отрицательную окраску, часто указывает на умышленность.

Примеры употребления:

  • "Розпізнати облуду в чиїхось словах",
  • "За гарною обгорткою ховалася справжня облуда".

3. Фальш

Основное значение: подлог, ложность. Часто используется в контексте неискренности, притворности.

Примеры употребления:

  • "У його словах відчувалася фальш",
  • "Життя без фальшу".

4. Неправда

Основное значение: то, что не соответствует действительности. Имеет самое широкое значение среди всех вариантов.

Примеры употребления:

  • "Викрити неправду",
  • "Жити в неправді".

5. Дополнительные варианты:

  • помилкове уявлення,
  • хибна думка,
  • оманливе враження.

Как выбрать правильное соотвествие

Выбирайте слова в зависимости от контекста. Когда речь идет о непреднамеренной ошибке – это омана. В случае сознательного обмана – облуда. Для обозначения неискренности – фальш. В общем контексте – неправда.

В разговорной речи:

  • "Я перебував в омані" (вместо "я был в заблуждении"),
  • "Це все облуда" (вместо "это все заблуждение").

В деловом общении:

  • "Помилкове уявлення про ситуацію",
  • "Спростування хибних думок".

Следовательно, выбор правильного соответствия зависит от контекста и намерений говорящего. Обогащая свою речь естественными украинскими словами, мы делаем ее более точной и выразительной.

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