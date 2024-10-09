А ви знаєте, як правильно сказати "заблуждение" українською?

Як правильно замінити русизм "заблуждение"

Українська мова, як одна з найбагатших мов світу, пропонує безліч слів і виразів для точного та виразного висловлення думок. Одним із прикладів є російське слово "заблуждение", яке в українській мові має кілька питомих відповідників.

Кожен з них має свої смислові відтінки та особливості вживання. "Телеграф" з'ясував, коли доречно використовувати слова "омана", "облуда", "фальш" та "неправда".

Українські відповідники та їх значення

1. Омана

Основне значення: помилкове сприйняття дійсності, хибне уявлення. Часто використовується, коли йдеться про самообман або ненавмисну помилку.

Приклади вживання:

"Жити в омані щодо чиїхось справжніх намірів",

"Звільнитися від омани минулого".

2. Облуда

Основне значення: свідомий обман, шахрайство. Має негативне забарвлення, часто вказує на навмисність.

Приклади вживання:

"Розпізнати облуду в чиїхось словах",

"За гарною обгорткою ховалася справжня облуда".

3. Фальш

Основне значення: підробка, несправжність. Часто використовується в контексті нещирості, удаваності.

Приклади вживання:

"У його словах відчувалася фальш",

"Життя без фальшу".

4. Неправда

Основне значення: те, що не відповідає дійсності. Має найширше значення серед усіх варіантів.

Приклади вживання:

"Викрити неправду",

"Жити в неправді".

5. Додаткові варіанти:

помилкове уявлення,

хибна думка,

оманливе враження.

Як обрати правильний відповідник

Обирайте слова залежно від контексту. Коли йдеться про ненавмисну помилку – це омана. У випадку свідомого обману – облуда. Для позначення нещирості – фальш. У загальному контексті – неправда.

У розмовному мовленні:

"Я перебував в омані" (замість "я был в заблуждении"),

"Це все облуда" (замість "это все заблуждение").

У діловому спілкуванні:

"Помилкове уявлення про ситуацію",

"Спростування хибних думок".

Отже, вибір правильного відповідника залежить від контексту та намірів мовця. Збагачуючи своє мовлення природними українськими словами, ми робимо його точнішим та виразнішим.

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