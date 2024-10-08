Кого украинцы посылают "до фраса" и что это значит

История колоритного украинского выражения, до сих пор живущего в народе

Украинский язык богат колоритными изречениями, которые передают тончайшие оттенки эмоций. Одним из таких является старинное выражение "до фраса" — эмоционально окрашенный доевший до наших дней фразеологизм.

"Телеграф" выяснил, что он значит. Это яркий пример того, как украинский язык сохраняет свою подлинность и эмоциональное богатство.

Что означает "до фраса"?

"До фраса" — это украинское народное выражение, которое используется для передачи сильных эмоций, в частности, удивления или возмущения. Слово "фрас" является синонимом к словам "черт" или "бес", придающим выражению иронической и эмоциональной окраски.

Исторические корни выражения

Слово "фрас" имеет глубокие корни в украинской культуре. Оно пришло к нам из народных преданий, где черт традиционно выступал олицетворением негатива и зла. Этот образ крепко закрепился в культурном наследии украинцев и стал частью эмоциональной лексики.

Выражение "до фраса" может передавать широкий спектр эмоций:

легкое возмущение,

глубокое удивление,

недоверие,

сарказм.

В современном украинском языке существуют схожие по значению выражения:

"До біса" — ближайший синоним, также описывающий сильные эмоции;

"До дідька" — используется в подобных контекстах для выражения недовольства или удивления.

Фразеологизмы типа "до фраса" являются важной частью украинского языкового наследия. Они не только обогащают язык эмоциональными оттенками. Но и сохраняют культурный код нации и передают опыт предыдущих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать по-украински "в тихом омуте черты водятся". Немногие знают правильный вариант перевода.