Кого украинцы посылают "до фраса" и что это значит
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История колоритного украинского выражения, до сих пор живущего в народе
Украинский язык богат колоритными изречениями, которые передают тончайшие оттенки эмоций. Одним из таких является старинное выражение "до фраса" — эмоционально окрашенный доевший до наших дней фразеологизм.
"Телеграф" выяснил, что он значит. Это яркий пример того, как украинский язык сохраняет свою подлинность и эмоциональное богатство.
Что означает "до фраса"?
"До фраса" — это украинское народное выражение, которое используется для передачи сильных эмоций, в частности, удивления или возмущения. Слово "фрас" является синонимом к словам "черт" или "бес", придающим выражению иронической и эмоциональной окраски.
Исторические корни выражения
Слово "фрас" имеет глубокие корни в украинской культуре. Оно пришло к нам из народных преданий, где черт традиционно выступал олицетворением негатива и зла. Этот образ крепко закрепился в культурном наследии украинцев и стал частью эмоциональной лексики.
Выражение "до фраса" может передавать широкий спектр эмоций:
- легкое возмущение,
- глубокое удивление,
- недоверие,
- сарказм.
В современном украинском языке существуют схожие по значению выражения:
- "До біса" — ближайший синоним, также описывающий сильные эмоции;
- "До дідька" — используется в подобных контекстах для выражения недовольства или удивления.
Фразеологизмы типа "до фраса" являются важной частью украинского языкового наследия. Они не только обогащают язык эмоциональными оттенками. Но и сохраняют культурный код нации и передают опыт предыдущих поколений.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать по-украински "в тихом омуте черты водятся". Немногие знают правильный вариант перевода.