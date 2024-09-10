"Плювати в стелю" – это банальная калька: на украинском о бездельничестве можно сказать колоритнее
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Что делать с фразеологизмами "взять со потолка" и "плевать в потолок"
Переводя с русского на украинский важно помнить о правильных соответствиях не только отдельных слов, но и фразеологизмов. Хотя некоторые изречения можно перевести дословно, часто лучше использовать украинские фразеологизмы, которые более естественно звучат в нашем языке.
Итак, на украинском языке слово "потолок" переводится как "потолок". Это важно помнить, особенно когда речь идет о строительной терминологии или описании интерьера. Потолок – это нижняя поверхность перекрытия здания (или его покрытия), ограничивающая помещение сверху. Слово происходит от "слать".
Фразеологизмы со словом "потолок" и их украинские соответствия
1. "Взять со потолка"
Этот русский фразеологизм означает "придумать что-либо без всяких оснований", "сказать наугад". "Взяти зі стелі" – это калька с русского, которую часто используют в разговорном языке.
Вместо этого лучше говорить "висмоктати з пальця". Это более распространенный украинский фразеологизм с тем же значением. Пример использования:"Він не знав відповіді, тому просто висмоктав її з пальця".
2. "Плевать в потолок"
Это выражение означает "ничего не делать", "бездельничать". Однако говорить "плювати в стелю" на украинском неправильно. Это также калька с русского.
В украинском языке есть по меньшей мере четыре соответствия:
- "байдики бити",
- "ґави ловити",
- "лежати лежнем",
- "сидні справляти".
Пример использования: "Замість того, щоб працювати, він цілий день байдики б'є", "Час такий, що нікому лежнем лежати не годиться!".
Поэтому в следующий раз, когда захотите сказать, что кто-то что-то "взял с потолка", лучше скажите, что оно "висмоктано з пальця", а вместо "плевать в потолок" выберите более колоритное "байдики бити" или "ґави ловити".
Раньше "Телеграф" рассказывал, когда говорить "любий", а когда "будь-який". В украинском языке эти слова имеют совершенно разное значение.