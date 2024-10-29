Не фоловеры: как правильно называть пользователей в соцсетях на украинском
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Языковеды объяснили, можно ли употреблять слово "подписчик"
В эпоху социальных сетей возникает много новых понятий, нуждающихся в украинских соответствиях. Одно из наиболее часто употребляемых слов – "підписник".
Правильно ли его использовать и какие альтернативы предлагают языковеды? "Телеграф" разбирался вместе со специалистами.
История вопроса
Традиционно в украинском языке лицо, которое подписывает печатные издания, называли "передплатником" или "передплатницею". Именно эти слова отмечены в современных украинских словарях. Также использовались термины:
- абонент/абонентка,
- пренумерант/пренумерантка (в более старых словарях).
Дискуссия вокруг "підписника"
Среди языковедов шла дискуссия относительно правильности употребления слова "підписник". Профессор Пономарев в начале рекомендовал называть пользователей соцсетей "передплатниками". Однако это предложение вызывало немало сомнений, ведь во многих случаях в соцсетях нет никакой оплаты за контент. Сегодня ситуация изменилась, и современный подход предлагает использовать термин "підписник", который происходит от английского слова "subscriber". Это не просто калька из русского языка, а заимствование из международного интернет-словаря, точнее отражающее суть явления в контексте социальных сетей.
Важные замечания
Не рекомендуется использовать слова:
- "фоловер" (неуместное заимствование из английского),
- "підписчик" (нарушает нормы украинской морфологии).
Когда употреблять "передплатник":
- для печатных изданий,
- в случаях платного доступа к контенту,
- при оформлении платной подписки в соцсетях.
Слова "підписник" и "підписниця" можно считать вполне приемлемыми в контексте социальных сетей. Они точно передают значение английского "subscriber" и не нарушают нормы украинского языка. При этом "передплатник" остается уместным в контексте платных услуг и подписки.
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