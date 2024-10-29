Не фоловеры: как правильно называть пользователей в соцсетях на украинском

Языковеды объяснили, можно ли употреблять слово "подписчик"

В эпоху социальных сетей возникает много новых понятий, нуждающихся в украинских соответствиях. Одно из наиболее часто употребляемых слов – "підписник".

Правильно ли его использовать и какие альтернативы предлагают языковеды? "Телеграф" разбирался вместе со специалистами.

История вопроса

Традиционно в украинском языке лицо, которое подписывает печатные издания, называли "передплатником" или "передплатницею". Именно эти слова отмечены в современных украинских словарях. Также использовались термины:

абонент/абонентка,

пренумерант/пренумерантка (в более старых словарях).

Дискуссия вокруг "підписника"

Среди языковедов шла дискуссия относительно правильности употребления слова "підписник". Профессор Пономарев в начале рекомендовал называть пользователей соцсетей "передплатниками". Однако это предложение вызывало немало сомнений, ведь во многих случаях в соцсетях нет никакой оплаты за контент. Сегодня ситуация изменилась, и современный подход предлагает использовать термин "підписник", который происходит от английского слова "subscriber". Это не просто калька из русского языка, а заимствование из международного интернет-словаря, точнее отражающее суть явления в контексте социальных сетей.

Важные замечания

Не рекомендуется использовать слова:

"фоловер" (неуместное заимствование из английского),

"підписчик" (нарушает нормы украинской морфологии).

Когда употреблять "передплатник":

для печатных изданий,

в случаях платного доступа к контенту,

при оформлении платной подписки в соцсетях.

Слова "підписник" и "підписниця" можно считать вполне приемлемыми в контексте социальных сетей. Они точно передают значение английского "subscriber" и не нарушают нормы украинского языка. При этом "передплатник" остается уместным в контексте платных услуг и подписки.

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