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Як кумедно сказати "далеко" українською: колоритні фразеологізми з класики

Автор
Катерина Шполянська
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Колоритні українські вирази на позначення далекої відстані
Колоритні українські вирази на позначення далекої відстані. Фото Колаж "Телеграфу"

Використання таких фразеологізмів робить спілкування більш живим та образним

Українська мова багата на образні вислови, які точно й дотепно описують різні життєві ситуації. Особливо виразними є фразеологізми на позначення далекої відстані, що додають мовленню соковитості та народного колориту.

Замість простого "далеко" наші предки використовували яскраві фразеологізми, які збереглися в народній творчості та класичній літературі. "Телеграф" відшукав серед них цікаві.

Найпоширеніші вислови про далечінь

"Де Макар телят пасе"

Один із найвідоміших українських фразеологізмів про далеке, віддалене місце. У творчості Панаса Мирного знаходимо: "Скільки-то люду… пішло на казенні хліба, а дехто попхався аж туди, де Макар телят пасе". Цей вислів часто вживають, коли говорять про заслання або вимушену подорож у далекі краї.

"Де козам роги правлять"

Григорій Квітка-Основ'яненко влучно використав цей вираз у своєму творі: "Збирається на весілля, а жених там, де козам роги правлять!" Фразеологізм підкреслює не лише віддаленість місця, але й має іронічний відтінок.

"На краю світа"

Цей вислів знаходимо у Марка Кропивницького: "Ой ні! Далека, далека сторона, аж на краю світа!" Вираз підкреслює надзвичайну віддаленість місця, часто вживається з емоційним забарвленням суму чи занепокоєння.

"У дідька в зубах"

Михайло Коцюбинський використав цей колоритний вислів так: "Бодай вже ти задубів, як маєш сидіти десь у дідька в зубах!" Фразеологізм має негативне забарвлення і часто вживається для позначення небажаного віддаленого місця.

Як правильно вживати?

Важливо враховувати емоційне забарвлення кожного вислову. Наприклад:

  • "Де Макар телят пасе" — нейтральніший вислів, підходить для більшості ситуацій,
  • "У дідька в зубах" має виразне негативне забарвлення,
  • "На краю світа" часто передає смуток за далеким місцем чи людиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає вислів "як засватаний". Чому так досі говорять?

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