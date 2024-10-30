Як кумедно сказати "далеко" українською: колоритні фразеологізми з класики

Використання таких фразеологізмів робить спілкування більш живим та образним

Українська мова багата на образні вислови, які точно й дотепно описують різні життєві ситуації. Особливо виразними є фразеологізми на позначення далекої відстані, що додають мовленню соковитості та народного колориту.

Замість простого "далеко" наші предки використовували яскраві фразеологізми, які збереглися в народній творчості та класичній літературі. "Телеграф" відшукав серед них цікаві.

Найпоширеніші вислови про далечінь

"Де Макар телят пасе"

Один із найвідоміших українських фразеологізмів про далеке, віддалене місце. У творчості Панаса Мирного знаходимо: "Скільки-то люду… пішло на казенні хліба, а дехто попхався аж туди, де Макар телят пасе". Цей вислів часто вживають, коли говорять про заслання або вимушену подорож у далекі краї.

"Де козам роги правлять"

Григорій Квітка-Основ'яненко влучно використав цей вираз у своєму творі: "Збирається на весілля, а жених там, де козам роги правлять!" Фразеологізм підкреслює не лише віддаленість місця, але й має іронічний відтінок.

"На краю світа"

Цей вислів знаходимо у Марка Кропивницького: "Ой ні! Далека, далека сторона, аж на краю світа!" Вираз підкреслює надзвичайну віддаленість місця, часто вживається з емоційним забарвленням суму чи занепокоєння.

"У дідька в зубах"

Михайло Коцюбинський використав цей колоритний вислів так: "Бодай вже ти задубів, як маєш сидіти десь у дідька в зубах!" Фразеологізм має негативне забарвлення і часто вживається для позначення небажаного віддаленого місця.

Як правильно вживати?

Важливо враховувати емоційне забарвлення кожного вислову. Наприклад:

"Де Макар телят пасе" — нейтральніший вислів, підходить для більшості ситуацій,

"У дідька в зубах" має виразне негативне забарвлення,

"На краю світа" часто передає смуток за далеким місцем чи людиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає вислів "як засватаний". Чому так досі говорять?