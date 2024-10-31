Вы даже не догадывались, что неправильно ставили ударение в слове "закладка"
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Правильные ударения в словах – это неотъемлемая часть устного и письменного общения
Украинский язык богат словами, которые меняют свое значение в зависимости от ударения. Одним из таких является слово "закладка", правильное произношение которого может вызвать трудности.
Возможно, вы всю жизнь ставили ударение в этом слове неправильно. "Телеграф" предлагает разобраться, когда и как ставить ударение в этом слове.
Как правильно на украинском
Слово "закладка" имеет два разных значения, которые различаются ударением. Это важно учитывать для правильного использования в речи.
"ЗАкладка" – с ударением на первом слоге означает предмет:
- полоска бумаги для обозначения нужной страницы в книге,
- тесьма, которую используют как отметку в книге или тетради,
- любой предмет, помогающий найти нужный текст.
"ЗаклАдка" – с ударением на втором слоге обозначает процесс:
- действие по значению "закладывать",
- процесс закладки чего-то,
- закладка фундамента здания,
- начало строительства.
Как запомнить
Когда речь идет о предмете, который мы кладем в книгу – ударение падает на первый слог (зАкладка). Если говорим о процессе закладки чего-то – подчеркиваем второй состав (заклАдка).
Примеры использования:
- "Я загубив за́кладку в улюбленій книзі",
- "Закла́дка фундаменту відбудеться наступного тижня".
Следовательно, правильное ударение в словах является важным аспектом коммуникации, способствующей понятности и точности высказываний. Оно не только помогает избежать недоразумений, но и отражает уровень языковой культуры.
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