Вы даже не догадывались, что неправильно ставили ударение в слове "закладка"

Правильные ударения в словах – это неотъемлемая часть устного и письменного общения

Украинский язык богат словами, которые меняют свое значение в зависимости от ударения. Одним из таких является слово "закладка", правильное произношение которого может вызвать трудности.

Возможно, вы всю жизнь ставили ударение в этом слове неправильно. "Телеграф" предлагает разобраться, когда и как ставить ударение в этом слове.

Как правильно на украинском

Слово "закладка" имеет два разных значения, которые различаются ударением. Это важно учитывать для правильного использования в речи.

"ЗАкладка" – с ударением на первом слоге означает предмет:

полоска бумаги для обозначения нужной страницы в книге,

тесьма, которую используют как отметку в книге или тетради,

любой предмет, помогающий найти нужный текст.

"ЗаклАдка" – с ударением на втором слоге обозначает процесс:

действие по значению "закладывать",

процесс закладки чего-то,

закладка фундамента здания,

начало строительства.

Как запомнить

Когда речь идет о предмете, который мы кладем в книгу – ударение падает на первый слог (зАкладка). Если говорим о процессе закладки чего-то – подчеркиваем второй состав (заклАдка).

Примеры использования:

"Я загубив за́кладку в улюбленій книзі",

"Закла́дка фундаменту відбудеться наступного тижня".

Следовательно, правильное ударение в словах является важным аспектом коммуникации, способствующей понятности и точности высказываний. Оно не только помогает избежать недоразумений, но и отражает уровень языковой культуры.

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