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"Рибак" и "рибалка": где спряталась ошибка и как говорить правильно на украинском

Автор
Катерина Шполянская
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Что означает слово рибалка
Что означает слово рибалка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как правильно сказать "рыбак" на украинском

В борьбе за чистоту украинского языка важно обращать внимание на каждое слово. Однако некоторые до сих пор не знают, что "ходить на рыбалку" — это суржик.

Но как правильно выражаться, говоря о любимом занятии многих украинцев? "Телеграф" нашел точные аналоги.

Распространенные ошибки

Часто можно услышать от украинцев, что они "сходили на рибалку", где "рибаки" поймали невероятную рыбу. Однако оба слова в данном контексте употребляются неправильно.

Правильное употребление

"Рибалка" (как процесс) — это калька, пришедшая в украинский с русского языка, заменив чисто украинское слово. Рибалка в украинском языке означает человека, который ловит рыбу, а не процесс. Правильный термин для обозначения процесса ловли рыбы – это риболовля.

"Рибак" также является русской калькой, неправильно употребляемой вместо украинских слов. Риболов – еще одно правильное слово для обозначения человека, ловящего рыбу.

Помните: мы ходим "на риболовлю", а "рибалки та риболови" ловят рыбу. Употребление правильных украинских слов не только обогащает наш словарный запас, но и помогает сохранить чистоту и подлинность украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть соленую рыбу на украинском языке. И это не "сельодка".

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