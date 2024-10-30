Не совершайте эту ошибку: как сказать на украинском "изощряться"
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В украинском языке есть много благозвучных слов
Богатство украинского поражает, ведь такого большого количества синонимов к разным словам нельзя найти ни в одном другом языке. В то время как кальки с русского только портят его звучание.
Некоторые украинцы продолжают использовать русские изречения в своей ежедневной речи. В частности, речь идет о слове "изощряться", что значит делать что-то искусно, быть в чем-то безупречным. Популярный языковед Александр Авраменко объяснил, как заменить высказывание одним словом на украинском языке.
Оказывается, что к слову "изощряться" есть сразу 5 интересных соответствий: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися". В то же время, некоторые из них уместно употреблять только в определенном контексте.
- "Витончуватися" употребляем, когда говорим о кулинарном деле;
- "вправлятися" используем, когда речь идет о разных видах спорта;
- "викаблучуватися" можно перед кем-то.
Кроме этого, существует такое сочетание слов, как "изощряться в красноречии". Его очень просто заменить на украинском языке — "розсипати перла красномовності".
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински: Хэллоуин или Хэллоуин. Узнайте, чтобы не допускать эту ошибку.