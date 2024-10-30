Не совершайте эту ошибку: как сказать на украинском "изощряться"

В украинском языке есть много благозвучных слов

Богатство украинского поражает, ведь такого большого количества синонимов к разным словам нельзя найти ни в одном другом языке. В то время как кальки с русского только портят его звучание.

Некоторые украинцы продолжают использовать русские изречения в своей ежедневной речи. В частности, речь идет о слове "изощряться", что значит делать что-то искусно, быть в чем-то безупречным. Популярный языковед Александр Авраменко объяснил, как заменить высказывание одним словом на украинском языке.

Оказывается, что к слову "изощряться" есть сразу 5 интересных соответствий: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", "викаблучуватися", "виламуватися". В то же время, некоторые из них уместно употреблять только в определенном контексте.

"Витончуватися" употребляем, когда говорим о кулинарном деле;

"вправлятися" используем, когда речь идет о разных видах спорта;

"викаблучуватися" можно перед кем-то.

Кроме этого, существует такое сочетание слов, как "изощряться в красноречии". Его очень просто заменить на украинском языке — "розсипати перла красномовності".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить по-украински: Хэллоуин или Хэллоуин. Узнайте, чтобы не допускать эту ошибку.