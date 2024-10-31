Ви навіть не здогадувалися, що неправильно ставили наголос у слові "закладка"
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Правильне наголошування слів є невіддільною частиною усного та письмового спілкування
Українська мова багата на слова, які змінюють своє значення залежно від наголосу. Одним із таких є слово "закладка", правильна вимова якого може викликати труднощі.
Можливо, ви все життя наголошували це слово неправильно. "Телеграф" пропонує розібратися, коли і як ставити наголос у цьому слові.
Як правильно українською
Слово "закладка" має два різних значення, які розрізняються наголосом. Це важливо враховувати для правильного використання у мовленні.
"За́кладка" – з наголосом на першому складі означає предмет:
- смужка паперу для позначення потрібної сторінки в книзі,
- тасьма, яку використовують як позначку в книзі чи зошиті,
- будь-який предмет, що допомагає знайти потрібний текст.
"Закла́дка" – з наголосом на другому складі позначає процес:
- дія за значенням "закладати",
- процес закладання чогось,
- закладання фундаменту будівлі,
- початок будівництва.
Як запам'ятати
Коли йдеться про предмет, який ми кладемо в книгу – наголос падає на перший склад (за́кладка). Якщо говоримо про процес закладання чогось – наголошуємо другий склад (закла́дка).
Приклади використання:
- "Я загубив за́кладку в улюбленій книзі",
- "Закла́дка фундаменту відбудеться наступного тижня".
Отже, правильне наголошування є важливим аспектом комунікації, що сприяє зрозумілості та точності висловлювань. Воно не лише допомагає уникнути непорозумінь, але й відображає рівень мовної культури особи.
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