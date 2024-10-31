Ви навіть не здогадувалися, що неправильно ставили наголос у слові "закладка"

Правильне наголошування слів є невіддільною частиною усного та письмового спілкування

Українська мова багата на слова, які змінюють своє значення залежно від наголосу. Одним із таких є слово "закладка", правильна вимова якого може викликати труднощі.

Можливо, ви все життя наголошували це слово неправильно. "Телеграф" пропонує розібратися, коли і як ставити наголос у цьому слові.

Як правильно українською

Слово "закладка" має два різних значення, які розрізняються наголосом. Це важливо враховувати для правильного використання у мовленні.

"За́кладка" – з наголосом на першому складі означає предмет:

смужка паперу для позначення потрібної сторінки в книзі,

тасьма, яку використовують як позначку в книзі чи зошиті,

будь-який предмет, що допомагає знайти потрібний текст.

"Закла́дка" – з наголосом на другому складі позначає процес:

дія за значенням "закладати",

процес закладання чогось,

закладання фундаменту будівлі,

початок будівництва.

Як запам'ятати

Коли йдеться про предмет, який ми кладемо в книгу – наголос падає на перший склад (за́кладка). Якщо говоримо про процес закладання чогось – наголошуємо другий склад (закла́дка).

Приклади використання:

"Я загубив за́кладку в улюбленій книзі",

"Закла́дка фундаменту відбудеться наступного тижня".

Отже, правильне наголошування є важливим аспектом комунікації, що сприяє зрозумілості та точності висловлювань. Воно не лише допомагає уникнути непорозумінь, але й відображає рівень мовної культури особи.

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