Это не "першение": Александр Авраменко объяснил, как правильно сказать о больном горле

Такие небольшие, но важные нюансы помогают сохранить уникальность украинского языка.

Вопрос чистоты украинского языка остается актуальным, особенно когда речь идет об употреблении слов, которые могут быть кальками из русского. Известный украинский педагог и языковед Александр Авраменко обратил внимание на распространенную ошибку в употреблении слова "першіння".

По словам эксперта, украинские словари не фиксируют слова "першіння". Это типичная калька с русского языка, образованная по аналогии со словом "першение". Однако в украинском языке существуют собственные соответствия для обозначения этого ощущения.

Как правильно сказать на украинском?

Александр Авраменко предлагает использовать следующие правильные варианты:

Вместо "першения" — "пирхота",

Вместо "першит" — "дере в горлі".

Практическое применение

Языковед приводит конкретный пример правильного использования этих слов в фармацевтической области. Вместо распространённой надписи "льодяники при кашлі і перхотінні" правильно буде писать "льодяники проти кашлю й пирхоти".

По мнению Авраменко, бережное отношение к чистоте собственной речи – это проявление уважения не только к себе, но и к собеседникам. Использование правильных украинских соответствий вместо калек обогащает нашу речь и способствует сохранению подлинности украинского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 5 правильных способах сказать на украинском, что вам безразлично. Потому что "все рівно" – это калька.