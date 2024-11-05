Це не "першіння": Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати про хворе горло

Такі невеликі, але важливі нюанси допомагають зберегти унікальність української мови

Питання чистоти української мови залишається актуальним, особливо коли йдеться про вживання слів, які можуть бути кальками з російської. Відомий український педагог та мовознавець Олександр Авраменко звернув увагу на поширену помилку у вживанні слова "першіння".

За словами експерта, українські словники не фіксують слова "першіння". Це типова калька з російської мови, утворена за аналогією до слова "першение". Проте в українській мові існують власні відповідники для позначення цього відчуття.

Як правильно сказати українською?

Олександр Авраменко пропонує використовувати такі правильні варіанти:

Замість "першіння" — "пирхота",

Замість "першить" — "дере в горлі".

Практичне застосування

Мовознавець наводить конкретний приклад правильного використання цих слів у фармацевтичній галузі. Замість поширеного напису "льодяники при кашлі і перхотінні" правильно буде писати "льодяники проти кашлю й пирхоти".

На думку Авраменка, дбайливе ставлення до чистоти власного мовлення — це прояв поваги не лише до себе, а й до співрозмовників. Використання правильних українських відповідників замість кальок збагачує наше мовлення та сприяє збереженню автентичності української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 правильних способів сказати українською, що вам байдуже. Бо "все рівно" – це калька.