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Це не "першіння": Олександр Авраменко пояснив, як правильно сказати про хворе горло

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такі невеликі, але важливі нюанси допомагають зберегти унікальність української мови

Питання чистоти української мови залишається актуальним, особливо коли йдеться про вживання слів, які можуть бути кальками з російської. Відомий український педагог та мовознавець Олександр Авраменко звернув увагу на поширену помилку у вживанні слова "першіння".

За словами експерта, українські словники не фіксують слова "першіння". Це типова калька з російської мови, утворена за аналогією до слова "першение". Проте в українській мові існують власні відповідники для позначення цього відчуття.

Як правильно сказати українською?

Олександр Авраменко пропонує використовувати такі правильні варіанти:

  • Замість "першіння" — "пирхота",
  • Замість "першить" — "дере в горлі".

Практичне застосування

Мовознавець наводить конкретний приклад правильного використання цих слів у фармацевтичній галузі. Замість поширеного напису "льодяники при кашлі і перхотінні" правильно буде писати "льодяники проти кашлю й пирхоти".

На думку Авраменка, дбайливе ставлення до чистоти власного мовлення — це прояв поваги не лише до себе, а й до співрозмовників. Використання правильних українських відповідників замість кальок збагачує наше мовлення та сприяє збереженню автентичності української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 правильних способів сказати українською, що вам байдуже. Бо "все рівно" – це калька.

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