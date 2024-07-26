"Дзуськи" вам, а не русский мат: как можно выругаться на украинском
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В украинском языке есть масса разнообразных выражений, которыми можно выразить эмоции
Многие сейчас переходят на украинский и стараются говорить литературным языком. Однако в неприятных ситуациях многие часто используют не слишком интеллигентные выражения на русском языке.
Ругаясь, многие используют русские матерные слова, но украинская брань — более выразительная. Как выразить свои эмоции и впечатления, не прибегая к русизмам, рассказывает филолог, преподаватель и автор учебных материалов на платформе Є-мова Оксана Гордийчук.
Самое первое, что говорит человек под влиянием эмоций — это возгласы. В украинском языке их существует множество.
"Овва!" — это преимущественно удивление, но может выражать иронию и даже сомнение (если верить словарю).
Универсальное "йой!" выражает удивление, сомнение, сарказм, недоверие. Все зависит от интонации и контекста.
"Ич" может выражать удивление, упрек, неудовольствие.
Если снова взлетел российский Миг" и тревога длится несколько часов, можно сказать "Трясця!".
"Пхе" — отличный способ выразить пренебрежение и презрение.
"Отакої" или "дзуськи" можно употребить, если хочется кого-то остановить или прекратить какое-то действие.
Для экстренных неприятных ситуаций можно употребить "ой лишенько!", "халепа!", "а бодай тобі!", "хай йому грець!" і "ось тобі й маєш!".
"Так отож!" і "отож-бо!" отлично подойдут для эмоционального утверждения.
Спектр чувств можно выразить и огромным количеством сталых выражений.
Фразами "Иосип босий", "Йосип драний", "мати Василева" можно прекрасно передать восторг, недоумение, возмущение.
"Срав пес, перділи гуси" — так можно сказать об удивительной, бессмысленной или безвыходной ситуации.
"Щоб тебе качка копнула" можно сказать человеку, который доставил нам хлопот и неприятностей.
Фразой "до дупи карі очі" можно сказать о чем-то неуместном и неподходящем.
"Поцілуй собаку в сраку" — универсальная фраза. Однако если хочется высказаться более сдержанно и литературно, то можно использовать "матері його ковінька".
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