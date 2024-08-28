"Щєпотка" — это калька c русского: есть украинские варианты получше, но о них вы могли и не знать

Как точно передать значение небольшого количества чего-нибудь

В стремлении очистить свою речь от русизмов украинцы часто сталкиваются с проблемой замены привычных слов. Одним из таких является "щепотка" – термин, часто используемый в кулинарии и быту.

Но правильно ли мы его употребляем? Давайте разберемся, как корректно называть это понятие на украинском языке.

Почему не "щіпотка"?

Некоторые пытаются адаптировать русское слово "щепотка", превращая его в "щіпотка". Однако это просто калька русского, которая не соответствует нормам украинского языка.

Правильные украинские соответствия

К счастью, украинский язык богат словами, которые точно передают значение "щепотки". Вот три самых распространенных варианта:

Пучка – это такое количество чего-либо (преимущественно сыпучего), которое можно взять тремя (реже – двумя) сложенными пальцами руки; Дрібка – небольшая часть, малое количество чего-либо; Щіпка — то же, что и пучка. К примеру, "щіпка солі".

Для обозначения небольшого количества чего-либо можно также использовать слово "дещиця". Употребляя эти слова, вы не только правильно донесете свою мысль, но и обогатите речь подлинными украинскими терминами. Но помните, что у каждого слова есть свой оттенок значения. Экспериментируйте с разными вариантами, чтобы найти тот, который лучше всего подходит в конкретной ситуации.

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.