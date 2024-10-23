"В случае необходимости" – это неправильно: языковед объяснил, как избежать популярных ошибок

Знаете ли вы, что выражение "у випадку необхідності"" – это калька с русского языка?

Многие из нас, переводя с русского на украинский, часто прибегают к дословному переводу, что приводит к появлению калек. Один из самых распространенных примеров – перевод выражения "в случае необходимости" как "у випадку необхідності".

Известный украинский педагог и языковед Александр Авраменко объясняет, почему такой перевод ошибочный и как правильно выражаться на украинском. Рассказываем о самых распространенных ошибках и их правильных соответствиях.

Основные правила перевода

По словам языковеда, выражение "в случае необходимости" является калькой с русского языка, то есть буквальным переводом. Однако правильными украинскими соответствующими являются:

"у разі потреби",

"за потреби".

Полезные примеры правильного перевода

Языковед приводит несколько важных примеров перевода распространенных русских изречений:

"ни в коем случае" – "у жодному разі",

"от случая к случаю" — "коли-не-коли", "вряди-годи".

"Вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – отмечает Александр Авраменко, призывая избегать калькирования по русскому языку и использовать удельные украинские изречения. Важно помнить, что во многих устоявшихся выражениях слово "случай" является лишним и его следует заменять более естественными для украинского языка соответствиями.

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