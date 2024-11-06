Топ-3 русизмов, которые стоит убрать из своей речи: вы также ими злоупотребляете
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Ученый объяснил, как обогатить свою речь истинно украинскими словами
В ежедневном общении украинцы часто используют русские слова, пытаясь выразить свои эмоции. Однако украинский язык имеет богатый словарный запас с точными соответствиями, которые помогут выражаться правильно и красиво.
Это подчеркивает доктор философских наук Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Александр Бородецкий в сообщении на своей Facebook-странице.
"Захоплюючий" — не правильно
Употребление слова "захоплюючий" в украинском языке ошибочно. Вместо этого следует использовать:
- "захопливий",
- "напрочуд цікавий".
Примеры:
- "Її розповідь про подорож була дуже захопливою і нікого не залишила байдужим".
- "Лекція про новітні дослідження виявилася напрочуд цікавою та інформативною для всіх присутніх".
"Вражаючий" — выбираем лучшие варианты
Вместо слов "вражаючий" та "вражаюче" рекомендуется употреблять:
- "дивовижний",
- "навдивовижу".
Примеры:
- ""Вечірній вигляд на місто з висоти гір був просто дивовижним – море мерехтливих вогників утворили неперевершений пейзаж".
- "Його виступ на сцені був настільки навдивовижу потужним – зал аплодував стоячи".
"Потрясаючий" — ошибочное словоупотребление
Слово "потрясаючий" неприемлемо в украинском языке. В зависимости от контекста можно использовать:
- "дивовижний",
- "приголомшливий",
- "шалений",
- "чудовий".
Примеры:
- "Як ти почуваєшся після лікування? – Чудово!".
- "Їхній вчинок приголомшливо сміливий".
- "Стиль цього митця — шалено новаторський".
- "Вечірнє небо прикрасило дивовижне шоу зірок, яке всіх зачарувало".
Обогащайте свою речь правильными украинскими словами, избегая русских. Это поможет сохранить чистоту украинского языка и точнее излагать свои мысли.
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