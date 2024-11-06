Топ-3 русизмов, которые стоит убрать из своей речи: вы также ими злоупотребляете

Ученый объяснил, как обогатить свою речь истинно украинскими словами

В ежедневном общении украинцы часто используют русские слова, пытаясь выразить свои эмоции. Однако украинский язык имеет богатый словарный запас с точными соответствиями, которые помогут выражаться правильно и красиво.

Это подчеркивает доктор философских наук Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Александр Бородецкий в сообщении на своей Facebook-странице.

"Захоплюючий" — не правильно

Употребление слова "захоплюючий" в украинском языке ошибочно. Вместо этого следует использовать:

"захопливий",

"напрочуд цікавий".

Примеры:

"Її розповідь про подорож була дуже захопливою і нікого не залишила байдужим".

"Лекція про новітні дослідження виявилася напрочуд цікавою та інформативною для всіх присутніх".

"Вражаючий" — выбираем лучшие варианты

Вместо слов "вражаючий" та "вражаюче" рекомендуется употреблять:

"дивовижний",

"навдивовижу".

Примеры:

""Вечірній вигляд на місто з висоти гір був просто дивовижним – море мерехтливих вогників утворили неперевершений пейзаж".

"Його виступ на сцені був настільки навдивовижу потужним – зал аплодував стоячи".

"Потрясаючий" — ошибочное словоупотребление

Слово "потрясаючий" неприемлемо в украинском языке. В зависимости от контекста можно использовать:

"дивовижний",

"приголомшливий",

"шалений",

"чудовий".

Примеры:

"Як ти почуваєшся після лікування? – Чудово!".

"Їхній вчинок приголомшливо сміливий".

"Стиль цього митця — шалено новаторський".

"Вечірнє небо прикрасило дивовижне шоу зірок, яке всіх зачарувало".

Обогащайте свою речь правильными украинскими словами, избегая русских. Это поможет сохранить чистоту украинского языка и точнее излагать свои мысли.

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