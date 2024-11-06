Укр

Топ-3 русизмов, которые стоит убрать из своей речи: вы также ими злоупотребляете

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Россиянизмы в украинском языке
Россиянизмы в украинском языке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ученый объяснил, как обогатить свою речь истинно украинскими словами

В ежедневном общении украинцы часто используют русские слова, пытаясь выразить свои эмоции. Однако украинский язык имеет богатый словарный запас с точными соответствиями, которые помогут выражаться правильно и красиво.

Это подчеркивает доктор философских наук Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Александр Бородецкий в сообщении на своей Facebook-странице.

"Захоплюючий" — не правильно

Употребление слова "захоплюючий" в украинском языке ошибочно. Вместо этого следует использовать:

  • "захопливий",
  • "напрочуд цікавий".

Примеры:

  • "Її розповідь про подорож була дуже захопливою і нікого не залишила байдужим".
  • "Лекція про новітні дослідження виявилася напрочуд цікавою та інформативною для всіх присутніх".

"Вражаючий" — выбираем лучшие варианты

Вместо слов "вражаючий" та "вражаюче" рекомендуется употреблять:

  • "дивовижний",
  • "навдивовижу".

Примеры:

  • ""Вечірній вигляд на місто з висоти гір був просто дивовижним – море мерехтливих вогників утворили неперевершений пейзаж".
  • "Його виступ на сцені був настільки навдивовижу потужним – зал аплодував стоячи".

"Потрясаючий" — ошибочное словоупотребление

Слово "потрясаючий" неприемлемо в украинском языке. В зависимости от контекста можно использовать:

  • "дивовижний",
  • "приголомшливий",
  • "шалений",
  • "чудовий".

Примеры:

  • "Як ти почуваєшся після лікування? – Чудово!".
  • "Їхній вчинок приголомшливо сміливий".
  • "Стиль цього митця — шалено новаторський".
  • "Вечірнє небо прикрасило дивовижне шоу зірок, яке всіх зачарувало".

Обогащайте свою речь правильными украинскими словами, избегая русских. Это поможет сохранить чистоту украинского языка и точнее излагать свои мысли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как корректно называть физические упражнения на украинском языке. Забудьте о слове "зарядка".

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