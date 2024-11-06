Топ-3 росіянізмів, які варто прибрати зі свого мовлення: ви також ними зловживаєте

Науковець пояснив, як збагатити своє мовлення питомо українськими словами

У щоденному спілкуванні українці часто використовують зросійщені слова, намагаючись висловити свої емоції. Проте українська мова має багатий словниковий запас із влучними відповідниками, які допоможуть висловлюватися правильно та красиво.

На цьому наголошує доктор філософських наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Олександр Бородецький у дописі на своїй Facebook-сторінці.

"Захоплюючий" — не правильно

Вживання слова "захоплюючий" в українській мові є помилковим. Натомість варто використовувати:

"захопливий",

"напрочуд цікавий".

Приклади:

"Її розповідь про подорож була дуже захопливою і нікого не залишила байдужим".

"Лекція про новітні дослідження виявилася напрочуд цікавою та інформативною для всіх присутніх".

"Вражаючий" — обираємо кращі варіанти

Замість слів "вражаючий" та "вражаюче" рекомендовано вживати:

"дивовижний",

"навдивовижу".

Приклади:

"Вечірній вигляд на місто з висоти гір був просто дивовижним – море мерехтливих вогників утворили неперевершений пейзаж".

"Його виступ на сцені був настільки навдивовижу потужним – зал аплодував стоячи".

"Потрясаючий" — помилкове слововживання

Слово "потрясаючий" є неприйнятним в українській мові. Залежно від контексту можна використовувати:

"дивовижний",

"приголомшливий",

"шалений",

"чудовий".

Приклади:

"Як ти почуваєшся після лікування? – Чудово!".

"Їхній вчинок приголомшливо сміливий".

"Стиль цього митця — шалено новаторський".

"Вечірнє небо прикрасило дивовижне шоу зірок, яке всіх зачарувало".

Збагачуйте своє мовлення правильними українськими словами, уникаючи росіянізмів. Це допоможе зберегти чистоту української мови та точніше висловлювати свої думки.

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