Укр

"С прошедшим!" оставьте россиянам: как правильно поздравлять на украинском

Автор
Инна Дёмина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Иллюстрационное фото Новость обновлена 28 августа 2024, 10:52
Иллюстрационное фото. Фото Pixabay

От русизмов нужно избавляться

Все больше украинцев пытаются в обиходе перейти на украинский язык. Однако многие сталкиваются с проблемами перевода.

Это касается и популярной фразы "с прошедшим", когда мы поздно вспоминаем о поздравлении человеку с минувшим праздником. В украинском языке это выражение очень режет слух. "Телеграф" решил рассказать своим читателям, как правильно поздравлять близких и знакомых.

По-украински правильно будет сказать: "З минулим святом!". Это дословный перевод русского поздравления "С прошедшим!". Однако стоит отметить, что такая форма поздравления не очень распространена в украинском языке.

Чаще используют более конкретные фразы, например:

  1. "Зі святом, що минуло!" или "Вітаю з минулим святом!"
  2. "Вітаю зі святом, хоч і запізно!"
  3. "Вітаю з учорашнім святом!"

Или просто поздравляют с праздником, называя его, даже если он уже прошел:

  1. "Вітаю з Новим роком!" (даже если уже прошло через несколько дней после Нового года)
  2. "Вітаю з днем народження!" (даже если приветствие запоздалое)

Такие формы звучат более естественно на украинском языке и лучше передают содержание и настроение поздравления.

Ранее "Телеграф" рассказал, как метко называть жаркую погоду на украинском.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Вітання