"С прошедшим!" оставьте россиянам: как правильно поздравлять на украинском
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От русизмов нужно избавляться
Все больше украинцев пытаются в обиходе перейти на украинский язык. Однако многие сталкиваются с проблемами перевода.
Это касается и популярной фразы "с прошедшим", когда мы поздно вспоминаем о поздравлении человеку с минувшим праздником. В украинском языке это выражение очень режет слух. "Телеграф" решил рассказать своим читателям, как правильно поздравлять близких и знакомых.
По-украински правильно будет сказать: "З минулим святом!". Это дословный перевод русского поздравления "С прошедшим!". Однако стоит отметить, что такая форма поздравления не очень распространена в украинском языке.
Чаще используют более конкретные фразы, например:
- "Зі святом, що минуло!" или "Вітаю з минулим святом!"
- "Вітаю зі святом, хоч і запізно!"
- "Вітаю з учорашнім святом!"
Или просто поздравляют с праздником, называя его, даже если он уже прошел:
- "Вітаю з Новим роком!" (даже если уже прошло через несколько дней после Нового года)
- "Вітаю з днем народження!" (даже если приветствие запоздалое)
Такие формы звучат более естественно на украинском языке и лучше передают содержание и настроение поздравления.
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