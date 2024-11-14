"Она держала мечи в піхвах": в соцсетях бурно обсуждают отрывок из книги из-за одного слова

Открываем словарь

В соцсетях нешуточный ажиотаж вызвал отривок из книги на украинском языке. В нем девушка рассказывает о своих новых "піхвах", которые у нее спрятаны под одеждой и закреплены в области бедер и ребер. В них она прячет свои клинки.

И все бы ничего, но в украинском языке "піхви" во множественном числе (хотя, как устаревшее, встречается и в единственном) означает "ножны", тогда как "піхва" — женский половой орган. Именно єтот малоизвестный факт и вызвал недопонимание у автора поста.

Данная история начала активно обсуждаться пользователями соцсетей. Комментаторы начали шутить на эту тему и посоветовали в подобных ситуациях всегда обращаться за помощью к толковому словарю.

Разбираемся, как правильно

Піхви — это футляр для клинкового холодного оружия: сабли, кинжала, меча и так далее. Могут быть кожаными, деревянными, металлическими и пластиковыми.

Піхва — жіночий внутрішній репродуктвний орган.

Что пишут украинцы в соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно сказать "лестничная площадка" на украинском языке. Есть важное правило, которое следует запомнить каждому.