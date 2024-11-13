"Хутро" вместо "мєха": как правильно называть зимнюю одежду на украинском

Знаете ли вы, что слово "мех" – это калька по русскому языку?

В последнее время все больше украинцев стремятся говорить на правильном украинском языке, активно избавляясь от русизмов и калькированных слов. Это явление свидетельствует о нарастающем языковом сознании и желании сохранить подлинность родного языка.

Особенно много ошибок встречается в названиях одежды и меховых изделий, где русизмы и кальки часто заменяют удельно украинские слова. Это может быть связано с тем, что мода и стиль часто заимствуются из других культур, а вместе с ними и термины.

"Мєх" или "хутро"?

Слово "мех" является прямым заимствованием из русского языка и не отвечает нормам украинского языка. Правильно на украинском – мех. Это слово имеет древнее происхождение и широко используется в литературе и быту.

Жилетка вместо "жилєтки"

Еще одна распространенная ошибка – употребление слова "жилєтка". В украинском языке правильными формами будут:

жилетка,

безрукавка.

Оба варианта являются литературными и могут использоваться в зависимости от контекста и региональных особенностей.

Песец: как правильно склонять

В слове "песец" часто ошибочно добавляют лишнюю букву "е" при склонении. Эта буква должна выпадать, поэтому правильно писать:

именительный падеж: песец,

родовой падеж: песця,

дающий падеж: песцю и так далее.

Использование правильных украинских слов вместо русизмов не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить самобытность украинского языка. Это особенно актуально во времена, когда украинский язык активно возвращает свои позиции во всех областях жизни.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "катышки" — это русизм. А также, как правильно называть надоедливые комочки на одежде.