Есть лучший вариант, чем "лонгрід": как правильно называть большие статьи на украинском
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Слово "лонгрід" прочно вошло в лексикон наших медиа, однако дискуссии по поводу его украинского соответствия не утихают
В современном медиапространстве Украины все чаще можно встретить англицизм "лонгрід". Это слово, пришедшее к нам из английского языка (longread), стало привычным для многих читателей интернет-изданий и пользователей социальных сетей.
Но существует ли ему альтернатива на украинском языке? "Телеграф" нашел несколько интересных соответствий.
Что такое "лонгрід"
Лонгрід – это формат журналистского материала, который характеризуется большим объемом и глубиной раскрытия темы.
Украинские соответствия
Вопрос украинской альтернативы слову "лонгрід" в последнее время активно обсуждается в профессиональных кругах. Как отмечает Ольга Багний, ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек", существует несколько вариантов:
- "довгочит",
- "довготекст".
Однако эксперты отмечают, что использование самого слова "лонгрід" также приемлемо в украинском языке.
Мнение специалистов
Языковеды отмечают, что процесс заимствования иностранных слов является естественным для развития любого языка. В то же время важно сохранять баланс между использованием заимствований и развитием украинских соответствий.
Практическое применение
В современном медиапространстве Украины можно встретить все варианты:
- профессиональные журналисты чаще используют термин "лонгрід",
- сторонники украинизации предпочитают слова "довгочит" или "довготекст",
- в академической среде можно встретить описательный вариант "розгорнутий матеріал".
Независимо от того, какой вариант выберет автор или редакция – "лонгрід", "довгочит" или "довготекст" – важно помнить, что главным остается качество и содержательность самого материала. Украинский язык продолжает развиваться, и появление новых слов и их соответствий является свидетельством его жизнеспособности и адаптивности к современным потребностям коммуникации.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские слова использовать вместо популярного англицизма "фидбек". Есть собственные слова, которые прекрасно передают это понятие.