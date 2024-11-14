Есть лучший вариант, чем "лонгрід": как правильно называть большие статьи на украинском

Слово "лонгрід" прочно вошло в лексикон наших медиа, однако дискуссии по поводу его украинского соответствия не утихают

В современном медиапространстве Украины все чаще можно встретить англицизм "лонгрід". Это слово, пришедшее к нам из английского языка (longread), стало привычным для многих читателей интернет-изданий и пользователей социальных сетей.

Но существует ли ему альтернатива на украинском языке? "Телеграф" нашел несколько интересных соответствий.

Что такое "лонгрід"

Лонгрід – это формат журналистского материала, который характеризуется большим объемом и глубиной раскрытия темы.

Украинские соответствия

Вопрос украинской альтернативы слову "лонгрід" в последнее время активно обсуждается в профессиональных кругах. Как отмечает Ольга Багний, ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек", существует несколько вариантов:

"довгочит",

"довготекст".

Однако эксперты отмечают, что использование самого слова "лонгрід" также приемлемо в украинском языке.

Мнение специалистов

Языковеды отмечают, что процесс заимствования иностранных слов является естественным для развития любого языка. В то же время важно сохранять баланс между использованием заимствований и развитием украинских соответствий.

Практическое применение

В современном медиапространстве Украины можно встретить все варианты:

профессиональные журналисты чаще используют термин "лонгрід",

сторонники украинизации предпочитают слова "довгочит" или "довготекст",

в академической среде можно встретить описательный вариант "розгорнутий матеріал".

Независимо от того, какой вариант выберет автор или редакция – "лонгрід", "довгочит" или "довготекст" – важно помнить, что главным остается качество и содержательность самого материала. Украинский язык продолжает развиваться, и появление новых слов и их соответствий является свидетельством его жизнеспособности и адаптивности к современным потребностям коммуникации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские слова использовать вместо популярного англицизма "фидбек". Есть собственные слова, которые прекрасно передают это понятие.