"Вона тримала мечі в піхвах": у соцмережах бурхливо обговорюють уривок із книги через одне слово

Відкриваємо словник

У соцмережах неабиякий ажіотаж викликав уривок із книги українською мовою. У ньому дівчина розповідає про свої нові "піхви", які в неї заховані під одягом і знаходяться в області стегон та ребер. Туди вона ховає свою зброю.

І все б нічого, але українською мовою "піхви" у множині (хоча, як застаріле, зустрічається і в однині) означає "футляр для холодної зброї", тоді як "піхва" — це жіночий статевий орган. Саме цей маловідомий факт і викликав здивування у автора посту.

Ця історія почала активно обговорюватися користувачами соцмереж. Коментатори почали жартувати на цю тему і порадили у подібних ситуаціях завжди звертатися за допомогою до тлумачного словника.

Розбираємось, як правильно

Піхви — це футляр для холодної клинкової зброї: шаблі, кинджала, меча і так далі. Можуть бути шкіряними, дерев’яними, металевими та пластиковими.

Піхва — жіночий внутрішній репродуктивний орган.

Що пишуть українці у соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно сказати "сходовий майданчик" українською мовою. Є важливе правило, яке потрібно запам’ятати кожному.