Бутерброд, канапка или украинское специальное слово: как назвать популярный перекус

Разнообразьте свой язык новыми словами и открывайте для себя подлинные названия блюд

Украинский язык богат словами, однако имеет и немало заимствований. Часть из них касается кулинарной тематики, в частности, названия популярного перекуса.

Слово "бутерброд" имеет немецкое происхождение. Оно состоит из двух частей: "Butter" (масло) и "Brot" (хлеб). В современном употреблении "бутерброд" означает кусок хлеба или булки, на котором накладываются различные продукты, такие как масло, сыр, колбаса и тому подобное.

Другое слово пришло в украинский из французского языка, где "canapé" означало "диван", а впоследствии — маленькие бутерброды, на которые, как подушки на диван, клали начинку. На западе Украины канапками называли любые бутерброды, по аналогии с польским языком.

Аутентичные украинские названия бутербродов

Языковед Александр Авраменко считает лучшим ответчиком слово "накладенець". Среди примеров употребления этого слова — произведение Юрия Винничука, вышедшее в 2000 году "Мальва Ланда", где упоминается "большая тарелка с накладанцами".

Однако в украинском языке есть и другие слова, которые означают тип бутерброда, в зависимости от того, как он сделан. Хлеб с маслом, или же намазанный перемолотым салом с чесноком во многих регионах страны называли "мазанка". Также сложную конструкцию, где хлеб клался еще и сверху на начинку называли "складень", — сейчас более популярное слово из английского языка — сэндвич.

Ранее "Телеграф" рассказывал о правильном названии студня на украинском языке. Есть семь вариантов, как именовать блюдо.