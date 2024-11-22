Как правильно назвать студень на украинском: есть 7 вариантов

В западных областях Украины популярно название "драгли"

Украинский язык имеет богатую кулинарную терминологию, особенно в отношении традиционных блюд. В противоположность распространенному мнению, слово "холодец" не заимствовано.

Оно произошло от праславянского корня, связанного со словом "холод", непосредственно указывающим на способ приготовления блюда. По данным языковедческого портала "Словотвір", существует по меньшей мере семь разных украинских названий этого замысловатого блюда из охлажденного мясного или рыбного отвара.

Самым распространенным названием в центральной Украине является "холодец". В Галичине часто используют слово "гижки", что подтверждается историческими словарями.

Словарь Бориса Гринченко фиксирует несколько аутентичных украинских названий: "студенец", дриженина" и "дриженець". Эти слова активно использовались в разных регионах Украины и сохранили свое значение до наших дней.

В западных областях Украины популярно название "драгли". Этот термин зафиксирован в многочисленных кулинарных справочниках и словарях украинского языка.

Каждое из этих названий имеет свое происхождение и историю использования. Стоит отметить, что все они правильны с точки зрения украинского языка и отражают богатство украинского словарного запаса.

Региональные отличия в названиях этого блюда демонстрируют лексическое разнообразие украинского языка и его способность сохранять местные языковые особенности. Каждый вариант названия имеет свое право на существование и использование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском называть мясо коров и другие виды мяса. Говорить "говядина" — не верно, это русизм.