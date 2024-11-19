"Опозориться" на украинском нельзя. Как правильно говорить о недоброй славе

Многие не задумываются над правильностью употребления некоторых слов, особенно пришедших из русского языка

В современном украинском языке часто встречаются слова, имеющие русское происхождение и требующие уточнения их правильного употребления. Это явление вызвано историческими, культурными и социальными обстоятельствами, повлиявшими на развитие украинского языка. Среди таких слов — "позор" и "опозоритися", которые на самом деле не свойственны украинскому языку.

Согласно информации в русско-украинских словарях, эти слова являются прямыми заимствованиями из русского языка. Русское слово "позор" имеет четкое украинское соответствие — "ганьба".

Правильный перевод

Слово "опозориться" в украинском языке правильно переводить через конструкции:

зганьбити себе,

зганьбитися,

знеславитися.

Эти варианты не только грамматически правильны, но и более уместны в контексте украинского языка. Они отражают специфику речи и культурные особенности, что делает их более приемлемыми для носителей украинского языка.

Важно помнить, что для сохранения чистоты украинского языка следует избегать прямых заимствований из русского. А использовать удельно украинские соответствия.

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