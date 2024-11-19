"Опозориться" на украинском нельзя. Как правильно говорить о недоброй славе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Многие не задумываются над правильностью употребления некоторых слов, особенно пришедших из русского языка
В современном украинском языке часто встречаются слова, имеющие русское происхождение и требующие уточнения их правильного употребления. Это явление вызвано историческими, культурными и социальными обстоятельствами, повлиявшими на развитие украинского языка. Среди таких слов — "позор" и "опозоритися", которые на самом деле не свойственны украинскому языку.
Согласно информации в русско-украинских словарях, эти слова являются прямыми заимствованиями из русского языка. Русское слово "позор" имеет четкое украинское соответствие — "ганьба".
Правильный перевод
Слово "опозориться" в украинском языке правильно переводить через конструкции:
- зганьбити себе,
- зганьбитися,
- знеславитися.
Эти варианты не только грамматически правильны, но и более уместны в контексте украинского языка. Они отражают специфику речи и культурные особенности, что делает их более приемлемыми для носителей украинского языка.
Важно помнить, что для сохранения чистоты украинского языка следует избегать прямых заимствований из русского. А использовать удельно украинские соответствия.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как красиво на украинском языке признаться в любви. Эти фразы можно использовать и для поздравительных открыток.