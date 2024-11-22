Никакой не "орєшнік": как правильно называть этот куст на украинском

Этот куст растет в Украине как минимум с трипольских времен

Многие привыкли использовать русскоязычное слово "орєшнік", говоря о кусте, дающем вкусные лесные орехи. Украинский язык имеет собственные, удельные названия для этого растения — ліщина або горішник.

Особенно важно избавляться от суржика и несвойственных украинскому языку слов в повседневном общении. Поэтому "Телеграф" решил рассказать, как правильно перевести это слово.

Орєшнік, ліщина чи горішник: как правильно

На украинском языке правильно называть русский "орєшнік" ліщиною. Есть еще другой подходящий вариант – горішник. Согласно Толковому словарю украинского языка, это то же самое, что ліщина. "Широколистий горішник і собі до компанії окутав полянку під дубом", — писал И.Коцюб.

Орешник – это листопадный куст, который может достигать высоты 5-7 метров. В природе растет в подлеске лиственных и смешанных лесов.

Интересно, что орешник – одно из древнейших культурных растений в Украине. Археологические находки говорят об использовании лесных орехов еще со времен трипольской культуры. В народной медицине применяли листья и кору орешника для лечения варикоза и воспалительных заболеваний.

Из древесины орешника изготавливали самые разные бытовые вещи — от корзин до плетней. А в народных верованиях ветвь орешника считалась оберегом от молнии.

Стоит отметить, что слово "Орєшнік" используется в украинском языке лишь как транскрипция названия российской межконтинентальной ракеты, которой 21 ноября, по словам Путина, РФ нанесла удар по Днепру. В этом случае название не переводят на украинский язык.

Использование правильных украинских названий растений обогащает речь и способствует сохранению подлинности украинского языка. Поэтому следует отдавать предпочтение словам "ліщина" либо "горішник" вместо русскоязычного соответствия.

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