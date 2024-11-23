Канапка, бутерброд чи українське спеціальне слово: як назвати популярний перекус

Урізноманітнюйте свою мову новими словами та відкривайте для себе автентичні назви страв

Українська мова багата на слова, однак має і чимало запозичень. Частина з них стосується кулінарної тематики, зокрема назви популярного перекусу.

Слово "бутерброд" має німецьке походження. Воно складається з двох частин: "Butter" (масло) і "Brot" (хліб). У сучасному вжитку "бутерброд" означає шматок хліба або булки, на якому накладаються різні продукти, такі як масло, сир, ковбаса тощо.

Інше слово прийшло в українську з французської мови, де "canapé" означало "диван", а згодом — маленькі бутерброди, на які, як подушки на диван, клали начинку. На заході України канапками називали будь-які бутерброди, за аналогією з польською мовою.

Автентичні українські назви бутербродів

Мовознавець Олександр Авраменко вважає найкращим відповідником слово "накладанець". Серед прикладів вживання цього слова — твір Юрія Винничука, який вийшов у 2000 році "Мальва Ланда", де згадується "велика тарілка з накладанцями".

Однак в українській мові є й інші слова, які означають тип бутерброда, залежно від того, як він зроблений. Хліб з маслом, або ж намазаний перемеленим салом з часником в багатьох регіонах країни називали "мазанка". Також складнішу конструкцію, де хліб клався ще й зверху на начинку називали "складень", — наразі більш популярне слово з англійської — сендвіч.

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