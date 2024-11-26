Ни одному военному не нравится. Что не так с фразой "работник ТЦК"

Штатные должности в ТЦК занимают граждане разных категорий

В терцентрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работают военнослужащие и гражданские лица, выполняющие разные задачи. Поэтому называть людей с боевым опытом гражданским словом "работник" или подменять эти понятия — ошибка.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин. Он объяснил, почему военным не нравится такая путаница.

Больше читайте в публикации: "Мобилизация – это вообще не для мотивированных": майор о возможной ликвидации ТЦК, коррупции и настроениях людей".

— Штаты и штатное расписание ТЦК и СП утверждаются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил. Штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных Сил, — говорит майор Истомин.

Он объясняет, что военнослужащие, проходящие службу в ТЦК и СП, — проверяют документы граждан на улицах и напоминают жителям мирных городов об обязанности защищать свою страну. Большинство из них имеют боевой опыт, но после получения заключения ВЛК об ограниченной пригодности были вынуждены перевестись в тыловое подразделение — ТЦК и СП.

— Работники же — гражданские лица. К примеру, социологи. Работу других мало кто знает или видит, однако она также чрезвычайно важна, — продолжает представитель Полтавского облТЦК.

Ни одному военному не нравится, когда его называют "работником", то есть гражданским. Когда так говорят или пишут, это ошибка, — подытожил он.