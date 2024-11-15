Сколько работников ТЦК имеют боевой опыт? Нардепка взбудоражила заявлением

Но по убеждению депутата систему можно изменить

Народная депутат Анна Скороход сообщила, что большинство работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют опыта боевых действий. В частности, это и касается руководящих должностей.

Об этом она сказала в эфире Вечер.LIVE. По ее словам, нужно понимать, что там работает три категории.

"Это военнослужащие, которые занимают офицерские должности и должности, которые в ТЦК комплектуются непосредственно военнослужащими. на основе трудового договора. Эти три категории в целом составляют всю систему территориального центра комплектования и социальной поддержки", — отметила она.

По ее информации, около 80% работников ТЦК не имеют боевого опыта. Даже на начальников ставили людей без опыта.

"Иногда руководящие должности в ТЦК занимают люди без опыта, но "с влиятельными связями", — подчеркнула Скороход.

При этом она выразила уверенность, что систему все же можно изменить, подчеркнув: "Говорят: "Систему невозможно изменить". Нет, изменить возможно все, если иметь это желание".

Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК.