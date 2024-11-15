Сколько работников ТЦК имеют боевой опыт? Нардепка взбудоражила заявлением
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Но по убеждению депутата систему можно изменить
Народная депутат Анна Скороход сообщила, что большинство работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не имеют опыта боевых действий. В частности, это и касается руководящих должностей.
Об этом она сказала в эфире Вечер.LIVE. По ее словам, нужно понимать, что там работает три категории.
"Это военнослужащие, которые занимают офицерские должности и должности, которые в ТЦК комплектуются непосредственно военнослужащими. на основе трудового договора. Эти три категории в целом составляют всю систему территориального центра комплектования и социальной поддержки", — отметила она.
По ее информации, около 80% работников ТЦК не имеют боевого опыта. Даже на начальников ставили людей без опыта.
"Иногда руководящие должности в ТЦК занимают люди без опыта, но "с влиятельными связями", — подчеркнула Скороход.
При этом она выразила уверенность, что систему все же можно изменить, подчеркнув: "Говорят: "Систему невозможно изменить". Нет, изменить возможно все, если иметь это желание".
Ранее "Телеграф" писал, что в Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК.