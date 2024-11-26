"Мобилизация – это вообще не для мотивированных": майор о возможной ликвидации ТЦК, коррупции и настроениях людей

Ненависть к ТЦК исходит от тех, кто не хочет замечать войны, уверен майор Истомин

Тема Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже давно довольно является сложной для Украины. Громкие скандалы вокруг "бусификации", коррупции, проблемы с мобилизацией… Каких только обвинений мы не слышим в адрес этого подразделения Вооруженных Сил Украины, основная задача которого — привлечение военнообязанных на защиту Родины.

В конце концов депутаты Верховной Рады заговорили о роспуске ТЦК и СП, формировании из "тэцекашников" бригад и создании на их базе рекрутинговых агентств. Временная следственная комиссия ВР уже работает в этом направлении, заявила недавно нардеп, бывший член фракции "Слуга народа" Юлия Яцык.

На фоне всех этих разговоров "Телеграф" обратился к своему постоянному респонденту по вопросам мобилизации — спикеру Полтавского областного ТЦК и СП, майору Роману Истомину, чтобы проанализировать ситуацию.

Любая структура, которая будет заниматься мобилизацией, будет испытывать хейт

— Предположим, что процесс расформирования ТЦК запустят. Озвучено предложение вместо них создавать больше рекрутинговых центров.

— На сегодняшний день, согласно Положению о центрах рекрутинга, их деятельность носит информационно-консультационный характер.

В то же время в Положении о ТЦК и СП определен целый ряд полномочий и задач, которые на них возлагаются.Это и участие в военно-патриотическом воспитании граждан, и проведение мероприятий постановки на военный учет, ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, подготовка и проведение мобилизации человеческих и транспортных ресурсов. К тому же мы обеспечиваем социальную и правовую защиту членов семей военнослужащих и ветеранов, помогаем действующим военнослужащим, пока они в отпуске, а именно на ВВК областного ТЦК возлагается задача обжалования решений районных ВВК.

Это только основные функции. В целом же полномочия ТЦК и СП предусмотрены в многочисленных законах и подзаконных нормативных документах. В частности, в Законах "О мобилизационной подготовке", "О воинской обязанности и военной службе", "Об обороне Украины", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", "О Государственной пограничной службе Украины", Уставах Вооруженных Сил Украины, Кодексе Украины об административных правонарушениях и других.

— Кто будет выполнять эти задачи, если ТЦК расформируют?

— Наверняка сейчас сказать трудно. По состоянию на сейчас это исключительно наши задачи, ну, по крайней мере, большинство из названных мной. Если будут внесены соответствующие изменения в действующее законодательство, эти задачи могут возложить либо на действующие органы, либо на какую-либо структуру. Но осмелюсь предположить, что любая структура, которая будет проводить призыв по мобилизации, так же, как и ТЦК сегодня, будет испытывать хейт со стороны тех, кто не желает защищать свою страну.

— То есть нужно будет изменить или отменить Положение о ТЦК?

— Положение о ТЦК определено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем прописано, что Положения о центрах рекрутинга, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки утверждаются Кабинетом министров Украины. В его исполнение принято Постановление Кабинета министров Украины № 154, которое утверждает Положение о ТЦК и СП.

Но ведь не все обязанности ТЦК определены исключительно настоящим Постановлением. Например, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, ТЦК и СП рассматривают дела, касающиеся нарушений законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Эту функцию, которую раньше выполняли военные комиссариаты, а теперь ТЦК, тоже нужно будет кому-то передать. И такая ситуация не единичная.

— Военкоматы, согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета", изменили название на ТЦК и СП 31 октября 2020 года. Хотя сам закон вступил в силу 23 апреля 2021 года. Это заняло целых полгода. На сколько может растянуться процесс, который хотят запустить сейчас?

— На самом деле реформирование военных комиссариатов началось задолго до 31 октября 2020 года. Вы же у меня спрашиваете о расформировании ТЦК и СП и передаче их функций неизвестно кому. Это отличается от реформы, и здесь пока никакой ясности по поводу того, как это может быть реализовано, нет. Конечно, ТЦК и СП этим не будут заниматься. Мы – военные. Будет приказ на перемещение, продолжим выполнять служебные задания в другом подразделении. Ну а гражданские, работающие в штате, будут искать другое место работы.

— От кого должен поступить такой приказ?

— Деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки координируется и направляется Минобороны. Им же образуются, ликвидируются и реорганизуются ТЦК и СП.

Непосредственное руководство ТЦК и СП и контроль за их деятельностью осуществляют соответствующие оперативные командования, а общее — Командование Сухопутных войск, которое согласовывает основные вопросы деятельности ТЦК и СП с соответствующими структурными подразделениями Генерального штаба и Минобороны.

— Вы сказали, что в ТЦК есть военные, а есть гражданские.

— Штаты и штатное расписание ТЦК и СП утверждаются начальником Генерального штаба Вооруженных Сил. Штатные должности комплектуются военнослужащими, государственными служащими и работниками Вооруженных сил.

Военнослужащие, проходящие военную службу в ТЦК и СП, это военные, проверяющие документы граждан на улицах и напоминающие жителям мирных городов об обязанности защищать свою страну. Большинство из них имеют боевой опыт, но после получения заключения ВВК об ограниченной пригодности были вынуждены перевестись в тыловое подразделение — ТЦК и СП.

Работники же – это гражданские лица. К примеру, социологи. Работу других мало кто знает или видит, однако она также очень важна.

Ни одному военному не нравится, когда его называют работником, то есть гражданским. Когда так говорят или пишут, это ошибка.

Случаи взяточничества не системные, но бывают

— Я сомневаюсь, что в новой структуре не будут брать взятки.

— К сожалению, явление взяточничества в Украине остается актуальным, и ни одна структура не является исключением. Мы не говорим о том, что определенные сферы сплошь коррумпированы. Просто в любой из них встречаются отдельные индивидуумы, позволяющие себе выходить за пределы правового поля. В ТЦК и СП таких не так много, как может показаться. Случаи взяточничества не системные, но бывают. Поскольку внимание общества сосредоточено на процессах мобилизации, то каждому случаю коррупции, даже безосновательному подозрению, придается максимальная огласка. И российские пропагандисты всячески этому способствуют, это ведь полностью в их интересах.

— Через вас лично тоже пробуют что-то "порешать"?

— У этого нет никакой перспективы. Я отношусь отрицательно к коррупции во всех ее проявлениях. И никогда не ставил своей целью найти незаконные пути для решения каких-либо вопросов. Возможно, именно поэтому единственное мое "богатство" — вымышленная вилла в Испании, которую мне приписали российские фейкоделы.

Не то подразделение, в котором хотелось бы служить ветеранам

— В прошлом году народ высказывался за то, чтобы ТЦК и СП руководили люди с боевым опытом. Заменили старые кадры на новые. Но, кажется, лучше от этого не стало.

– Люди говорили, что начальниками ТЦК должны быть боевые командиры – это произошло. Потом другие люди стали говорить, что эти боевые командиры нужны на фронте. Люди говорили, что на улицах раздают повестки здоровые ребята, которые могут выполнять задания на фронте, а вместо них осуществлять меры оповещения могут воины после ранений — это произошло. А потом другие люди стали говорить, что это неуважение к воинам, которые прошли бои с российскими оккупантами, получили ранения и стали ограниченно пригодными к военной службе, но, раздавая на улицах повестки, персонально получают весь негатив, направленный на ТЦК… Люди много чего говорят, оправдывая свое нежелание защищать Родину. Но ведь все понимают, что это только оправдание. Вот и находят виновных в лице военнослужащих ТЦК.

— Многие из тех, кто выполняет задания по оповещению, знаю, не выдерживают такого негативного отношения гражданских к себе, говорят, что ТЦК — не то подразделение, в котором им хотелось бы служить.

— Да, это очень трудно — получать в свой адрес всю ненависть людей к войне. Многие не выдерживают и увольняются, поскольку уже давно имеют на это право. Подобных историй много. Например, в Полтавском объединенном городском ТЦК и СП проходил военную службу опытный воин, который еще в 2015 году добровольно пошел защищать Украину. Участвовал в боях за Авдеевку, Попасную, Торецк, Изюм. В апреле 22-го получил ранение, после чего был переведен из ДШВ в ТЦК. В его обязанности входило проводить оповещение. Я с ним общался несколько раз и видел лично, как его мотивация воина-десантника исчезает из-за отношения окружающих. В результате он уволился, поскольку имел инвалидность после ранения.

О каком желании служить в ТЦК может идти речь, если наших воинов постоянно попрекают: "Идите сражайтесь сами"? А когда им отвечают: "Я уже свое отвоевал, был ранен", попадаются уникумы, заявляющие: "Лучше бы ты не вернулся". Как это возможно?

ТЦК — мостик между теми, кто не хочет воевать, и теми, кто нуждается в подкреплении на фронте

— Почему, по вашему мнению, изменилось общество, ранее героизировавшее своих защитников, а сейчас плюющее им в лицо?

— Ненависть исходит от тех, кто не хочет замечать войны. А тут к ним подходят военнослужащие ТЦК и говорят: "А война, знаешь, до сих пор продолжается. И того, что ты ставишь Вооруженным силам виртуальные сердечки в соцсетях или даже донатиш по 50 гривен еженедельно, мало. Пошли с нами, нам нужно пополнение". Это постоянное напоминание о том, что война не где-то там, а буквально за порогом, и вызывает такую реакцию. Военнослужащие ТЦК — некий мостик, связывающий тех, кто не хочет на войну, с теми, кто на войне и кому очень нужно подкрепление.

— Центры комплектования обвиняют в увеличении случаев самовольного оставления части (СОЧ), поскольку в армию попадает много немотивированных людей. Вы с этим согласны?

– Я не могу с этим согласиться. Когда я слышу такое, у меня возникает несколько вопросов. Полномасштабная война длится более двух с половиной лет, так почему эти люди до сих пор не мотивированы? Кто их должен мотивировать? ТЦК? Каким образом? А где взять мотивированных в таком случае? Да и вообще давно пора понять: для мотивированных существует военная служба по контракту. А призыв по мобилизации это в принципе именно для немотивированных лиц. Призыв по мобилизации – это обязательная военная служба. Попав в армию таким образом, кто-то приобретает мотивацию, а кто-то нет. Но ведь даже те, кто не становится мотивированным бойцом, не обязательно идут в СОЧ. По-моему, это происходит преимущественно тогда, когда боец не находит общего языка с командиром, когда он чувствует себя лишним в подразделении.

— Но он может поменять подразделение, и ему ничего не будет за самовольное оставление части?

— Действительно, с недавних пор первое СОЧ декриминализировано. Сначала военному разрешалось вернуться из СОЧ в другое подразделение и воевать дальше, правда, уголовное производство оставалось открытым. В настоящее время эта коллизия урегулирована законодательно. В соответствии с законом № 3902-IX , лицо, впервые совершившее дезертирство или СОЧ, может добровольно обратиться с ходатайством к следователю, прокурору или суду с намерением вернуться в свою или другую воинскую часть. Конечно, командир нового подразделения должен дать письменное согласие на продление службы таким лицом.

— Но ведь известно, что у не у каждого есть бойцовский дух, поэтому не все могут быть эффективными на поле боя…

— Воинами становятся, когда накипит на душе. Все ли добровольцы в двадцать втором имели бойцовский дух? Думаю, половина из них была просто патриотами, понимавшими, что нужно защищать свою землю от врага. Понимали, что будет тяжело, холодно, грязно, больно, нечего будет есть, что их могут ранить, в конце концов, убить. Понимали и все же шли.

Носить вышиванку и кричать о любви к Украине это не патриотизм. Патриотизм — встать в защиту своей страны, когда нужно.

Те, кто идет воевать, часто говорят: "Я понимаю, что россияне рано или поздно могут прийти сюда. Я их лучше встречу подальше от Полтавы". А другие сидят дома и оправдываются: "Оно далеко, это не мое. Вот когда придут в Полтаву, вот тогда я им покажу". Но тогда уже будет поздно.

Поэтому или мы сейчас комплектуем подразделения немотивированными или условно мотивированными людьми, или говорим, что у нас нет солдат, замораживаем конфликт и ждем следующего нападения россиян. Все же понимают, что они не остановятся. А в следующий раз, вполне возможно, оборону придется занимать по Днепру.