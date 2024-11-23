Работник ТЦК с копеечной зарплатой купил элитный автомобиль

К его декларации возникает множество вопросов

Один из главных специалистов территориального центра комплектования (ТЦК) приобрел себе авто по цене ниже рыночной в три раза. При этом его зарплата по декларации не покрывает эту покупку.

Как отмечает OBOZ.UA, речь идет о главном специалисте Отделения рекрутинга и комплектования 4 отдела Белоцерковского РТЦК и СП Дмитрии Некраше. Согласно его декларации, он приобрел 13 ноября 2024 года авто Porsche Cayenne 2011 за 7,3 тыс. долларов (300 тыс. грн).

В то же время на рынке такой новый автомобиль стоит около 21 тыс. долларов. То есть цена ниже рыночной в три раза. Купить такой автомобиль за 7 тысяч долларов можно, если он уже был в пользовании, попадал в аварии и испытывает значительные технические проблемы.

Более того, в декларации Некраша указано, что его зарплата в месяц составляет 28 тысяч грн, один из дополнительных доходов является пенсия неназванного члена семьи в почти 3 тысячи грн. Согласно документу, жена работника ТЦК не работает и особых источников дохода не имеет.

"Ни денежных активов, ни депозитов в своей декларации Дмитрий Некраш за 2023-й не указал. При этом в 2023-м он вроде бы за 3 тыс. грн купил автомобиль KIA K5 2015. Тогда как цена на сайтах с объявлениями за такое авто в 150 раз выше — около 450 тыс. грн", — пишет издание.

Более того Некраш не имеет ни одной задекларированной недвижимости, он владелец только одного земельного участка без застройки.

Отмечается, что мужчина длительное время работает в военкоматах. В 2016 году он занимал должность главного специалиста отделения комплектования Володарского районного военного комиссариата. Затем перешел на должность в Секретариат КМУ (эксперт экспертной группы по анализу и контролю Директората мониторинга и контроля). А уже с 2018 работает в Киевском областном военном комиссариате.

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