Жодному військовому не подобається. Що не так з фразою "працівник ТЦК"

Штатні посади в ТЦК обіймають громадяни різних категорій

У терцентрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють військовослужбовці та цивільні особи, які виконують різні завдання. Тому називати людей з бойовим досвідом цивільним словом "працівник" або підміняти ці поняття є помилкою.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін. Він пояснив, чому військовим не подобається така плутанина.

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— Штати та штатний розпис ТЦК та СП затверджуються начальником Генерального штабу Збройних Сил. Штатні посади комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками Збройних Сил, — каже майор Істомін.

Він пояснює, що військовослужбовці, які проходять службу в ТЦК та СП, перевіряють документи громадян на вулицях і нагадують мешканцям мирних міст про обов’язок захищати свою країну. Переважна більшість з них мають бойовий досвід, але після отримання висновку ВЛК про обмежену придатність були змушені перевестися до тилового підрозділу — ТЦК та СП.

— Працівники ж — це цивільні особи. До прикладу, соціологи. Роботу інших мало хто знає чи бачить, проте вона також надзвичайно важлива, — продовжує речник Полтавського облТЦК.

Жодному військовому не подобається, коли його називають "працівником", тобто цивільним. Коли так говорять чи пишуть, то це помилка, — підсумував він.