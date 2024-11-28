Перестаньте говорить "бувай": как оригинально попрощаться на украинском

Языковеды прощание на украинском делят на два типа

Украинский язык богат синонимами, с помощью которых привычному "бувай" при прощании можно сказать что-то более оригинальное. Есть как минимум девять слов и фраз, которые можно использовать в данном случае.

"Телеграф" рассказывает, как правильно прощаться на украинском языке. Следует уточнить, что для того или иного случая следует выбрать нужный вариант.

Языковеды прощание на украинском делят на два типа — когда вы с человеком еще увидеться или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

"До побачення! / Побачимося!";

"До зустрічі! / Зустрінемося!";

"До зв’язку! / Зв’яжемося!";

"До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";

"Спишемося! / Зідзвонимося!".

Как прощаться на долго:

"Хай/нехай щастить!";

"Усього найкращого!";

"Бувайте здорові!";

"Щасливо!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Большую роль в этом случае будет играть падеж. К слову, многие совершают ошибку, говоря "Добрий ранок".