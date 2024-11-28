Перестаньте говорить "бувай": как оригинально попрощаться на украинском
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Языковеды прощание на украинском делят на два типа
Украинский язык богат синонимами, с помощью которых привычному "бувай" при прощании можно сказать что-то более оригинальное. Есть как минимум девять слов и фраз, которые можно использовать в данном случае.
"Телеграф" рассказывает, как правильно прощаться на украинском языке. Следует уточнить, что для того или иного случая следует выбрать нужный вариант.
Языковеды прощание на украинском делят на два типа — когда вы с человеком еще увидеться или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.
Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:
- "До побачення! / Побачимося!";
- "До зустрічі! / Зустрінемося!";
- "До зв’язку! / Зв’яжемося!";
- "До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";
- "Спишемося! / Зідзвонимося!".
Как прощаться на долго:
- "Хай/нехай щастить!";
- "Усього найкращого!";
- "Бувайте здорові!";
- "Щасливо!".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Большую роль в этом случае будет играть падеж. К слову, многие совершают ошибку, говоря "Добрий ранок".