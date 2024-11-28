Как правильно просить прощения по-украински. Почему не стоит говорить "вибачаюся"

Надо совершенствовать свой язык

Иногда сами того не осознавая, украинцы допускают языковые ошибки. Иногда из-за них искажается сущность сказанного.

Например, часто можно услышать "я вибачаюся", но это неверное выражение. Как в свое время объяснял ныне покойный доктор филологических наук Александр Пономарев в блоге для ВВС Украина, частица -ся означает себя. Поэтому тот, кто говорит "я вибачаюся" будто прощает сам себя, а не просит прощения у кого-то.

Если надо извиниться, лучше употреблять следующие слова:

вибачте,

пробачте,

даруйте,

перепрошую.

Последний глагол — "перепрошую" присущ подольскому, волынскому и другим юго-западным регионам. Он распространился там под влиянием польского языка, а затем диалект западных областей "прижился" по всей Украине.

Извиняться можно также фразами "прошу вибачити", "вибач, будь ласка". К слову, ошибочна также формулировка "приносити вибачення" — это калька с русского языка. В украинских словарях для этого предлагается глагол "просити".

Вместо фразы "приношу вибачення, за запізнення", стоит говорить "прошу пробачити за запізнення". Уместным здесь будет также слово "перепрошую" — ""перепрошуємо за незручності".

Как рассказывал "Телеграф", в современном украинском языке слово "гаплик" приобрело совсем другое значение, далекое от своего первоначального происхождения. Сегодня это популярное разговорное выражение, означающее полный провал, окончательный конец или ситуацию, когда все пошло кувырком. Первоначальное значение этого слова не имеет ничего общего с современной трактовкой.